Фонд держмайна знизив стартову ціну приватизації «Сумихімпрому» після невдалого аукціону

Аукціонна комісія з продажу державного пакета акцій обсягом 99,9952% статутного капіталу ПАТ "Сумихімпром" визначила його стартову ціну на рівні 1,09 млрд грн, що на 70 млн грн менше попередньої оцінки.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна (ФДМУ).

Також були розроблені умови приватизації державного пакета акцій, зокрема:

* збереження основних видів діяльності підприємства;

* здійснення інвестицій у технічне переоснащення та модернізацію виробництва не менше 150 млн гривень;

* погашення боргів із заробітної плати та до бюджету протягом 6 місяців, а також заборгованості перед Пенсійним фондом та простроченої кредиторської заборгованості;

* недопущення звільнень протягом 6 місяців, утримання захисних споруд, перерахування дивідендів до держбюджету за 2025-2026 роки.

Найближчим часом Фонд держмайна направить на затвердження уряду оновлені умови приватизації та стартову ціну пакета акцій ПАТ "Сумихімпром, після чого буде визначена дата аукціону.

"Оскільки попередні торги не відбулися через відсутність учасників, незабаром очікується оголошення повторного аукціону з приватизації об'єкта, що дасть нову можливість для потенційних інвесторів", - додали у ФДМУ.

Як повідомлялося, призначений на 11 червня приватизаційний онлайн-аукціон з продажу держпакета акцій ПАТ "Сумихімпром" не відбувся через відсутність потенційний покупців. Стартова ціна активу становила 1,16 млрд грн.

Що відомо про "Сумихімпром" і бізнес Фірташа?

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд закрив провадження у справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром", що дозволило повернути контроль над підприємством державі. У Фонді держмайна тоді пояснювали, що тривала процедура банкрутства та санації ПАТ "Сумихімпром" дозволяла зберігати фактичний контроль над підприємством структурам Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, від початку процедури санації підприємства у 2012 році керуючим санацією боржника було призначено голову правління "Сумихімпром" Ігоря Лазаковича, колишнього топменеджера групи Ostchem Фірташа.

У грудні 2016 року прокуратура повідомила про підозру керуючому санацією "Сумихімпрому" Лазаковичу у розтраті майна підприємства та оголосила його у розшук. Як заявляв тоді генпрокурор Юрій Луценко, Лазакович утік до Москви.

Пізніше, завдяки рішенням судів, Лазакович продовжив виконувати обов'язки керуючого санацією "Сумихімпрому" та повернувся до України.

"Сумихімпром" - це базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.