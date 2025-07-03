У Держдепі кажуть, що США зупинили не всі поставки зброї Україні

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не призупинили постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні - це "лише одна ситуація".

Про це Брюс сказала 2 липня на брифінгу для преси, повідомляє "Європейська правда".

У речниці поцікавились, чи не ускладнить призупинення поставок зброї Україні переговори з Росією щодо укладення мирної угоди, оскільки це певним чином послабить тиск на РФ.

Брюсе відповіла, що це "дуже хороше запитання, але добре, що це не буде фактором".

"Тому що ми не призупинили постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася. Як ви чули від Міністерства оборони, є багато інших надійних варіантів і зусиль щодо ситуації в Україні з озброєнням", - заявила вона.

Речниця додала, що президент Дональд Трамп також "підтвердив свою незмінну прихильність щодо ракет Patriot".

"Я ще раз підкреслюю, що це не означає припинення нашої допомоги Україні або постачання зброї. Це одна подія в одній ситуації, і ми обговоримо, що буде далі. Але не варто робити занадто широких висновків", - заявила Брюс.

Вона додала, що у заяві Міністерства оборони чітко зазначено, що "вони мають надійні варіанти".

"І ми продовжуємо працювати над наданням допомоги Україні в тому, що стосується варіантів, які вона може мати. Це інформація від Міністерства оборони. І я в цьому не сумніваюся. Тому, на мою думку, ми повинні бути обережними в оцінці характеру того, що щойно сталося, з огляду на нашу незмінну прихильність до України", - заявила речниця Держдепу.

Видання Politico повідомило, що рішення Пентагону призупинити деякі поставки зброї в Україну стало несподіванкою навіть для тих у США, хто зазвичай добре поінформований про такі питання, включаючи членів Конгресу та представників Державного департаменту.

Видання WSJ повідомило, що рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити деяку військову допомогу в Україні стосувалось зброї, що уже перебуває на складах у Польщі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.