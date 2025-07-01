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АНАЛІТИКА

США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях

 

Міністерство юстиції США повідомило про масштабну операцію проти схеми, за якою північнокорейські ІТ-фахівці нелегально працювали в американських технологічних компаніях. Отримані кошти використовувалися для фінансування ракетної програми Північної Кореї, а також для крадіжки даних і криптовалюти. Про це пише TechCrunch.

Центральною фігурою розслідування став громадянин США Чженьсін "Денні" Ван із Нью-Джерсі, якого звинувачують у змові з метою шахрайства, відмиванні грошей та викраденні особистих даних. За даними слідства, його схема принесла понад $5 млн північнокорейському режиму.

У справі також фігурують вісім інших обвинувачених - шість громадян Китаю та двоє громадян Тайваню, які діяли разом із Ваном, маскуючи іноземних фахівців під американців і створюючи фіктивні компанії на території США.

З 2021 до 2024 року учасники схеми використовували підроблені особистості понад 80 осіб для влаштування на віддалену роботу у щонайменше 100 американських компаніях. Збитки від операції оцінюються у $3 млн, зокрема через витрати на юридичні послуги та усунення наслідків витоків даних.

Під час обшуків ФБР вилучило 137 ноутбуків у 21 локації по 14 штатах США. Загалом уряд конфіскував понад 70 пристроїв для віддаленого доступу, 29 фінансових рахунків, 21 вебдомен та інше обладнання. Також були висунуті окремі обвинувачення проти п'ятьох північнокорейців, які викрали понад $900 тис. у криптовалюті у двох компаній.

За словами представників Мін'юсту, операція демонструє масштаби діяльності КНДР у цифровій сфері та спроби режиму інтегрувати своїх фахівців у світову ІТ-екосистему.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: КНДР, США
 

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