Фінансові новини
- |
- 01.07.25
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях
10:57 01.07.2025 |
Міністерство юстиції США повідомило про масштабну операцію проти схеми, за якою північнокорейські ІТ-фахівці нелегально працювали в американських технологічних компаніях. Отримані кошти використовувалися для фінансування ракетної програми Північної Кореї, а також для крадіжки даних і криптовалюти. Про це пише TechCrunch.
Центральною фігурою розслідування став громадянин США Чженьсін "Денні" Ван із Нью-Джерсі, якого звинувачують у змові з метою шахрайства, відмиванні грошей та викраденні особистих даних. За даними слідства, його схема принесла понад $5 млн північнокорейському режиму.
У справі також фігурують вісім інших обвинувачених - шість громадян Китаю та двоє громадян Тайваню, які діяли разом із Ваном, маскуючи іноземних фахівців під американців і створюючи фіктивні компанії на території США.
З 2021 до 2024 року учасники схеми використовували підроблені особистості понад 80 осіб для влаштування на віддалену роботу у щонайменше 100 американських компаніях. Збитки від операції оцінюються у $3 млн, зокрема через витрати на юридичні послуги та усунення наслідків витоків даних.
Під час обшуків ФБР вилучило 137 ноутбуків у 21 локації по 14 штатах США. Загалом уряд конфіскував понад 70 пристроїв для віддаленого доступу, 29 фінансових рахунків, 21 вебдомен та інше обладнання. Також були висунуті окремі обвинувачення проти п'ятьох північнокорейців, які викрали понад $900 тис. у криптовалюті у двох компаній.
За словами представників Мін'юсту, операція демонструє масштаби діяльності КНДР у цифровій сфері та спроби режиму інтегрувати своїх фахівців у світову ІТ-екосистему.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF для України та виділяє транш $0,5 млрд
|ЄС і Україна домовилися про нові умови імпорту агропродуктів
|Бюджетна декларація побудована на девальвації до 44,8 грн/$1 на кінець 2026р та 45,8 грн/$1 на кінець 2028р
|Вадефуль: Співпраця з Україною у оборонній галузі - козир
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|У Швеції планують обмежити обіг самозарядної зброї
|ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
|США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях
|В Італії демографічна криза: уряд затвердив план стабілізації економіки
|Axios: США ведуть переговори щодо безпекової угоди між Ізраїлем та Сирією
|ОПЕК+ з липня має можливість наростити видобуток нафти на 386 тис. б/д
|Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх
Бізнес
|Трамп: Для TikTok знайшовся покупець, але знадобиться схвалення Китаю
|Енергетична система США перевантажена через розвиток ШІ – Reuters
|Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї
|Samsung розробляє штучний інтелект для поліпшення мобільного зв'язку
|Ілон Маск звільнив одного з провідних керівників Tesla на тлі тривалого падіння продажів
|Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла
|Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови