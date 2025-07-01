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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх
09:37 01.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп почав продаж парфумів на честь своїх перемог на виборах у 2016 та 2024 роках.
Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.
«Аромати Trump уже у продажу. Вони називаються Victory 45-47, тому що символізують перемогу, силу та успіх - як для чоловіків, так і для жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, веселіться і продовжуйте перемагати!» - написав глава Білого дому.
З сайту з парфумами Трампа відомо, що ціна за один флакон сягає 249 доларів. Також там продаються парфуми, присвячені замаху на Трампа в липні 2024 року. Вони підписані тематичним гаслом «Fight! Fight! Fight!».
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