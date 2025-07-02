У найбільшому порту України пришвидшать оформлення суден на 3-6 годин

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" розпочало тестовий запуск морського модуля системи DocPort - аналога Єдиного морського вікна - у найбільшому морському порту України - "Південному". Про це інформує АМПУ.

Цифрова платформа об'єднує всі адміністративні процедури, пов'язані з обробкою суден, і дає змогу подавати інформацію лише один раз. Завдяки цьому суттєво скорочується час проходження формальностей і зникає дублювання дій. Всі процеси автоматично фіксуються в системі, що підвищує прозорість і дозволяє відстежувати кожен етап, а також забезпечує рівний доступ до інформації для всіх учасників.

"Запуск морського модулю DocPort - один із ключових KPI нашої команди. Зараз триває тестування першого етапу платформи в порту "Південний". Впровадження Єдиного морського вікна відбувається поетапно, і до кінця літа плануємо запустити наступні модулі, що охоплять майже всі адміністративні процедури в українських портах. Паралельно ми адаптуємо систему під реальні потреби ринку та гармонізуємо її з європейським законодавством і міжнародними стандартами", - розповів керівник АМПУ Олександр Семирга.

Створення Єдиного морського вікна є вимогою Міжнародної морської організації, яка з 2024 року зобов'язує порти забезпечити цифрову платформу для обміну інформацією про суднозаходи.

Після успішного тестування в порту "Південний" систему поетапно впровадять у всіх морських портах України. Паралельно триває інтеграція з інформаційними системами Державної митної служби та Державної прикордонної служби для забезпечення повноцінної взаємодії між учасниками портового співтовариства.

Ключові переваги Єдиного морського вікна:

→ Скорочення часу затримки суден у портах на 3-6 годин, за оцінками IMO;

→ Перехід на повністю цифровий документообіг з фіксацією відповідальних осіб;

→ Зменшення ризиків помилок, маніпуляцій і корупції;

→ Оптимізація витрат за рахунок скорочення часу обробки і спрощення процедур;

→ Виконання умов для інтеграції в європейську та світову морську логістику;

→ Синхронізація роботи державних служб;

→ Відповідність вимогам Міжнародної морської організації з 2024 року.