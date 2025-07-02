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У найбільшому порту України пришвидшать оформлення суден на 3-6 годин
14:31 01.07.2025 |
Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" розпочало тестовий запуск морського модуля системи DocPort - аналога Єдиного морського вікна - у найбільшому морському порту України - "Південному". Про це інформує АМПУ.
Цифрова платформа об'єднує всі адміністративні процедури, пов'язані з обробкою суден, і дає змогу подавати інформацію лише один раз. Завдяки цьому суттєво скорочується час проходження формальностей і зникає дублювання дій. Всі процеси автоматично фіксуються в системі, що підвищує прозорість і дозволяє відстежувати кожен етап, а також забезпечує рівний доступ до інформації для всіх учасників.
"Запуск морського модулю DocPort - один із ключових KPI нашої команди. Зараз триває тестування першого етапу платформи в порту "Південний". Впровадження Єдиного морського вікна відбувається поетапно, і до кінця літа плануємо запустити наступні модулі, що охоплять майже всі адміністративні процедури в українських портах. Паралельно ми адаптуємо систему під реальні потреби ринку та гармонізуємо її з європейським законодавством і міжнародними стандартами", - розповів керівник АМПУ Олександр Семирга.
Створення Єдиного морського вікна є вимогою Міжнародної морської організації, яка з 2024 року зобов'язує порти забезпечити цифрову платформу для обміну інформацією про суднозаходи.
Після успішного тестування в порту "Південний" систему поетапно впровадять у всіх морських портах України. Паралельно триває інтеграція з інформаційними системами Державної митної служби та Державної прикордонної служби для забезпечення повноцінної взаємодії між учасниками портового співтовариства.
Ключові переваги Єдиного морського вікна:
→ Скорочення часу затримки суден у портах на 3-6 годин, за оцінками IMO;
→ Перехід на повністю цифровий документообіг з фіксацією відповідальних осіб;
→ Зменшення ризиків помилок, маніпуляцій і корупції;
→ Оптимізація витрат за рахунок скорочення часу обробки і спрощення процедур;
→ Виконання умов для інтеграції в європейську та світову морську логістику;
→ Синхронізація роботи державних служб;
→ Відповідність вимогам Міжнародної морської організації з 2024 року.
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