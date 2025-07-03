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АНАЛІТИКА

Київстар ТБ і MEGOGO уклали ко-ексклюзивну угоду з Paramount+

 

Українські ОТТ-платформи MEGOGO та Київстар ТБ, які входять в трійку найбільших на ринку, підписали ко-ексклюзивну угоду з міжнародним медіасервісом Paramount+ строком на один рік із потенціалом пролонгації до трьох років, яка передбачає розширення бібліотеки фільмів, серіалів, анімації та прем'єрних тайтлів Paramount+ на обох платформах.

"Йдеться про понад 200 фільмів, 1250 годин анімації та десятки популярних серіалів - усі з українськомовною доріжкою. Це одна з наймасштабніших локалізацій світового контенту для українського ринку за останній час", - зазначено у пресрелізі у середу.

Згідно з ним, Київстар ТБ та MEGOGO рівномірно інвестують у створення озвучки, щоб забезпечити якісне та своєчасне дублювання. Над адаптацією працюють студії 1+1 Production, MEGOGO Voice, Sunnysiders і 15КЗ. Більшість основних тайтлів матимуть озвучення вже на момент запуску, решта з'являтиметься поступово.

На Київстар ТБ контент Paramount+ буде доступний у пакетах "Преміум HD" та "Сімейний", а також у спеціальному тематичному плейлисті Paramount+ Kids.

На MEGOGO - у межах "Максимальної" та "Оптимальної" передплат, також - MEGOPACK XL.

Як вказано у повідомлені, з 1 липня на платформах з'явилися такі тайтли, як "Декстер", "Елементарно", "Єлоустоун", усі 8 сезонів серіалу "Зачаровані", "Мільярди", а протягом місяця також відкриються "Хейло", "Король Талси", "1923", новий серіал "Агенція". Окрім фільмів і серіалів, глядачам буде доступна велика бібліотека анімаційних епізодів - від "Губки Боба" до "Щенячого патруля" та "Черепашок-ніндзя".

MEGOGO - міжнародний медіасервіс, заснований у 2011 році в Києві. Є лідером серед OTT-платформ в Україні, працює у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Південного Кавказу, а також значна частина каталогу доступна в усьому світі (окрім РФ та Білорусі).

Київстар ТБ - спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. В кінці минулого року проєкт заявив про вихід на друге місце серед стримінгових платформ в Україні та збереженні лідерських амбіцій.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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