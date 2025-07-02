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Нафтогаз уклав четверту угоду про постачання газу із польською ORLEN
14:39 02.07.2025 |
Група Нафтогаз та польська компанія Orlen підписали угоду на додаткові 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі США, який буде поставлений в Україну. Це вже четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році, інформує пресслужба Нафтогазу.
Всього Нафтогаз законтрактував 440 млн куб. м газу в компанії Orlen.
Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свіноуйсьце (Польща) або в Клайпеді (Литва) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.
"Завдяки нашій експертизі в торгівлі, власному флоту суден для транспортування LNG і зарезервованим потужностям для регазифікації, ми маємо змогу підтримувати Україну в диверсифікації як джерел, так і маршрутів постачання природного газу", - зазначив Роберт Сощинський, віцепрезидент правління Orlen, операційний директор.
Orlen - одна з найбільших компаній Польщі. Вона займається видобуванням нафти та природного газу, переробленням та продажем нафтопродуктів, виробництвом і розподілом енергії. Інвестиційна програма Orlen становить $90 млрд до кінця 2035 року.
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