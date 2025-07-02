Нафтогаз уклав четверту угоду про постачання газу із польською ORLEN

Група Нафтогаз та польська компанія Orlen підписали угоду на додаткові 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі США, який буде поставлений в Україну. Це вже четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році, інформує пресслужба Нафтогазу.

Всього Нафтогаз законтрактував 440 млн куб. м газу в компанії Orlen.

Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свіноуйсьце (Польща) або в Клайпеді (Литва) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.

"Завдяки нашій експертизі в торгівлі, власному флоту суден для транспортування LNG і зарезервованим потужностям для регазифікації, ми маємо змогу підтримувати Україну в диверсифікації як джерел, так і маршрутів постачання природного газу", - зазначив Роберт Сощинський, віцепрезидент правління Orlen, операційний директор.

Orlen - одна з найбільших компаній Польщі. Вона займається видобуванням нафти та природного газу, переробленням та продажем нафтопродуктів, виробництвом і розподілом енергії. Інвестиційна програма Orlen становить $90 млрд до кінця 2035 року.