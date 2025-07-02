Фонд держмайна дискваліфікував переможця торгів з приватизації Укрбуду

Фонд державного майна України відмовився затверджувати протокол результатів приватизації ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» через виявлення обмежувальних заходів щодо переможця торгів, які встановлюються законом «Про санкції».

Відповідний наказ ФДМУ оприлюднений на Prozorro.Продажі, передає Укрінформ.

Згідно з наведеними даними, рішення про дискваліфікацію переможця аукціону з великої приватизації державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» - ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс» - було ухвалено після отримання 27 червня службової записки від департаменту економічної безпеки та ризик-менеджменту.

У записці йшлося про встановлення щодо переможця аукціону обмежень, визначених п.11 ч.2 ст.8 закону «Про приватизацію державного і комунального майна». Відповідно до зазначеної норми, покупцями майна не можуть бути «фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також пов'язані з ними особи».

Відтак, переможцем торгів визначено другу за пропозицією компанію - ТОВ «Техно-Онлайн», яка запропонувала за об'єкт 805 000 000,00 грн - на 1 гривню менше за попереднього переможця.

Згідно з даними сервісу YouControl, ТОВ «Техно-Онлайн» працює з 2007 року; основним видом діяльності зазначені оптова торгівлю залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням, а також виробництво та оптова торгівля комп'ютерною технікою.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України 18 червня 2025 року продав на приватизаційному аукціоні ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд». У торгах змагалися 5 учасників, що зумовило зростання вартості лота зі стартових 262 646 000 грн до фінальних 805 001 000 грн.