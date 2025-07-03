«Укренерго» отримає до 236 МВт швидких резервів для балансування енергосистеми – остаточні результати спецаукціону

До 236 МВт додаткових швидких резервів братимуть участь у балансуванні української енергосистеми з 1 грудня 2026 року, свідчать остаточні результати четвертого довгострокового спецаукціону НЕК "Укренерго" з придбання допоміжних послуг автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ).

"14 з 21 компаній-переможців сплатили фінансове забезпечення, гарантувавши таким чином дотримання термінів будівництва та введення в експлуатацію нового генеруючого обладнання", - йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм у середу.

Згідно з ним, середньозважена ціна підтверджених фінансовим забезпеченням пропозицій склала: послуги на завантаження - 951,06 грн/МВт, послуги симетричного резерву (завантаження та розвантаження) - 786,95 грн/МВт (гранична ціна послуг була відповідно 973,39 грн/МВт та 1339,82 грн/МВт - ЕР).

Таким чином, очікувана економія для оператора енергосистеми, за його підрахунками, протягом 5 років складе майже 5 млрд грн (за умови незмінності цін).

"З урахуванням остаточних результатів чотирьох спецаукціонів із закупівлі доппослуг "Укренерго" загалом придбала до 788 МВт потужностей, що мають допомогти у збалансуванні енергосистеми. Завдяки цьому було гарантоване будівництво 863 МВт абсолютно нових установок генерації, граничний термін введення в експлуатацію яких (залежно від результатів спецаукціонів) - від 17 серпня 2025 до 17 жовтня 2026 року", - резюмувала НЕК.

Як повідомлялося, в четвертому довгостроковому спецаукціоні з придбання допоміжних послуг, який відбувся 27 травня, взяло участь 52 компанії з уже наявними генпотужностями та ті, які планують будівництво газопоршневих, газотурбінних електростанцій, об'єктів генерації на біомасі та систем накопичення енергії. Усі вони мають бути здатними змінювати потужність за командою диспетчера протягом 15 хвилин.

Переможці аукціону мають надавати доппослуги з 1 грудня 2026 року по 30 листопада 2031 року. Таким чином, інвесторам дається приблизно 1,5 роки на введення об'єкта у роботу.

Про свою перемогу в четвертому спецаукціоні повідомляло ПрАТ "Укргідроенерго", зазначивши, що за його підсумками всі пропозиції компанії по аРВЧз було прийнято системою управління ринком (MMS). Крім того, переможцем, згідно з його релізом, став енергетичний REIT-фонд Inzhur Energy, який на спецаукціоні заявив про будівництво газопоршневої електростанції 16 МВт для надання аРВЧз.

Перші три спецаукціони для роботи на ринку доппослуг компанія провела у серпні та грудні 2024 року. Їхня суть у тому, що переможець укладає контракт з "Укренерго" на п'ять років, за яким вона гарантовано купує у нього доппослуги за аукціонною ціною в певні години - розвантаження чи завантаження об'єкта генерації чи установки зберігання енергії (УЗЕ).

На початку лютого повідомлялося, що група компаній ОККО, яка брала участь в одному зі спецаукціонів, достроково ввела в експлуатацію УЗЕ 20 МВт.