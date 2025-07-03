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Україна підписала угоду про спільне виробництво дронів з американською компанією - Зеленський
17:03 03.07.2025 |
У Данії у присутності Президента Володимира Зеленського підписано меморандум із американською компанією Swift Beat про спільне виробництво дронів, передусім перехоплювачів.Про це повідомляється на сайті Президента України, передає Укрінформ.
«У Данії в присутності Президента Володимира Зеленського міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство. Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю», - йдеться у повідомленні.
Вказується, що завдяки цьому партнерству кількість необхідних безпілотних систем значно зросте. Йдеться про сотні тисяч дронів цього року й подальше збільшення обсягів у 2026-му.
Компанія Swift Beat вироблятиме для ЗСУ дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет, квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей.
Також планується розробка нових інноваційних рішень - це перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі, розвідувальні платформи.
Володимир Зеленський наголосив, що пріоритетом у цій співпраці стане виробництво перехоплювачів.
«Візит у Данію починається з важливого кроку для нашого захисту. Є домовленість про українсько-американську співпрацю для виробництва дронів, і зокрема дронів-перехоплювачів - це очевидний пріоритет», - розповів глава держави у Телеграмі.
Він також запевнив, що сьогодні в Данії робота над такими домовленостями триватиме.
«Продовжимо роботу сьогодні в Данії і над новими такими домовленостями заради спільних виробництв, спільного розвитку, спільного захисту», - сказав Президент.
Зеленський заявив, що підписання меморандуму між Міноборони та американською компанією Swift Beat, LLC дасть змогу масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів, які зможуть збивати велику кількість «Шахедів».
«Це документ про копродакшн між Україною та США. Це буде кілька кампаній. Зосереджуються на дронах різного типу. Але те, що найголовніше, - це цей рік і наступний. Цей рік - сотні тисяч. І наступний рік - буде збільшення», - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що головний компонент документа - це виробництво дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність в Україні.
«Зараз ми підписали дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття "Шахедів" у великій кількості. Тому я вважаю, що це хороший початок - працювати в цьому напрямі», - зауважив глава держави.
Зеленський акцентував, що деякі українські оборонні підприємства отримають доступ до нових технологій, що дасть змогу розширити виробництво.
Swift Beat, LLC - американська компанія, що має значну присутність в Україні. Вона спеціалізується на виробництві автономних дронів зі штучним інтелектом, а також активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводить тестування дронів на території України.
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