Україна підписала угоду про спільне виробництво дронів з американською компанією - Зеленський

У Данії у присутності Президента Володимира Зеленського підписано меморандум із американською компанією Swift Beat про спільне виробництво дронів, передусім перехоплювачів.

Про це повідомляється на сайті Президента України, передає Укрінформ

«У Данії в присутності Президента Володимира Зеленського міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство. Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю», - йдеться у повідомленні.

Вказується, що завдяки цьому партнерству кількість необхідних безпілотних систем значно зросте. Йдеться про сотні тисяч дронів цього року й подальше збільшення обсягів у 2026-му.

Компанія Swift Beat вироблятиме для ЗСУ дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет, квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей.

Також планується розробка нових інноваційних рішень - це перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі, розвідувальні платформи.

Володимир Зеленський наголосив, що пріоритетом у цій співпраці стане виробництво перехоплювачів.

«Візит у Данію починається з важливого кроку для нашого захисту. Є домовленість про українсько-американську співпрацю для виробництва дронів, і зокрема дронів-перехоплювачів - це очевидний пріоритет», - розповів глава держави у Телеграмі.

Він також запевнив, що сьогодні в Данії робота над такими домовленостями триватиме.

«Продовжимо роботу сьогодні в Данії і над новими такими домовленостями заради спільних виробництв, спільного розвитку, спільного захисту», - сказав Президент.

Зеленський заявив, що підписання меморандуму між Міноборони та американською компанією Swift Beat, LLC дасть змогу масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів, які зможуть збивати велику кількість «Шахедів».

«Це документ про копродакшн між Україною та США. Це буде кілька кампаній. Зосереджуються на дронах різного типу. Але те, що найголовніше, - це цей рік і наступний. Цей рік - сотні тисяч. І наступний рік - буде збільшення», - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що головний компонент документа - це виробництво дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність в Україні.

«Зараз ми підписали дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття "Шахедів" у великій кількості. Тому я вважаю, що це хороший початок - працювати в цьому напрямі», - зауважив глава держави.

Зеленський акцентував, що деякі українські оборонні підприємства отримають доступ до нових технологій, що дасть змогу розширити виробництво.

Swift Beat, LLC - американська компанія, що має значну присутність в Україні. Вона спеціалізується на виробництві автономних дронів зі штучним інтелектом, а також активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводить тестування дронів на території України.