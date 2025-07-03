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АНАЛІТИКА

Швеція виділяє кошти на нові стволи для установок Archer для України

 

Уряд Швеції ухвалив рішення виділити 1,5 млрд шведських крон (близько 130 млн євро) на нові військові можливості для України, які включають, зокрема, стволи для самохідних артилерійських установок Archer.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, інформує "Європейська правда".

Він зазначив, що установка Archer продемонструвала високу ефективність в Україні.

"Уряд вирішив виділити 1,5 млрд шведських крон... на нові військові можливості для України. Це включає понад 10 нових артилерійських стволів Archer, далекобійні засоби і підводні засоби, а також додаткову логістичну підтримку", - зазначив Йонсон.

Крім того, за його словами, будуть придбані вантажівки Volvo і Scania, а також нова контейнерна система для швидшого і безпечнішого розвантаження оборонного обладнання.

На початку червня Швеція оголосила про виділення 50 млн євро на роботу проєктів НАТО NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Допомога НАТО в галузі безпеки та тренувальні програми для України) та NATO CAP (Comprehensive Assistance Package, Комплексний пакет допомоги) для України, які опікуються підготовкою українських військових та підтримкою України.

Крім того, Швеція доєдналась до "коаліції з радіоелектронної боротьби" та на запрошення Німеччини стала її співголовою.
Ключові теги: Швеція
 

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