«Схеми» дізнались, хто вніс заставу у 120 млн гривень за віцепрем'єра Чернишова

«Схеми» (Радіо Свобода) дізнались, що заставу в понад 120 мільйонів гривень за віцепрем'єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, внесли частинами у різні дні: його дружина, приватна фірма, яка була створена в квітні цього року і торгує деталями для автомобілів, а також менеджерка групи компаній DIM, співвласниками якої є забудовник Олександр Насіковський і, відповідно до даних у ЗМІ, бізнесмен та інвестор Максим Кріппа.

У коментарі «Схемам» Насіковський повідомив, що про внесення застави співробітницею йому «невідомо» і що від імені компанії її на це «ніхто не уповноважував».

Від джерел у судових та правоохоронних органах журналісти дізнались, що дружина підозрюваного Світлана Чернишова спочатку внесла 10 мільйонів гривень, а згодом ще 2 668 гривень. Її заощаджень, судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, вистачало для внесення вказаної суми.

Найбільшу частину застави в розмірі 66 мільйонів гривень внесла ТОВ «Форавто тор» з Дніпра. Ця компанія була зареєстрована у квітні 2025 року і спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів. Одноосібним директором та власником цієї компанії є Едуард Мартиненко. Він також керує і володіє дніпровською компанією ТОВ «Кастомбуд», яка була створена в червні цього року і має основний вид діяльності - це будівництво житлових та нежитлових будівель.

У коментарі «Схемам» Едуард Мартиненко підтвердив, що є керівником «Форавто тор», але про внесення застави за віцепрем'єр-міністра його компанією «чує вперше».

- Скажіть, будь ласка, чому вирішили внести ці гроші за віцепрем'єр-міністра Чернишова? - запитав журналіст.

- Я вперше чую про це, - відповів Мартиненко.

- Ви ж є керівником ТОВ «Форавто тор», правильно?

- Так.

- Вам про це невідомо?

- Мені про це невідомо. Я не буду з вами розмовляти, перепрошую.

Ще 44 мільйони гривень внесла Дарія Бедя. Вона, відповідно до згадок у ЗМІ та публічних виступів, є директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Це український девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області.

«Схеми» намагалися зв'язатися з нею телефоном. Вона пообіцяла перетелефонувати пізніше. Згодом вона перетелефонувала сама. Почувши запитання про внесення застави за Олексія Чернишова, вона попросила перенести розмову на пізніше, бо їй «незручно говорити», та знову пообіцяла перетелефонувати.

Засновником і керуючим партнером DIM є забудовник Олександр Насіковський. У лютому цього року партнером Насіковського у цій групі став український бізнесмен Максим Кріппа, про що сам розповів публічно. Він володіє коштовною нерухомістю в Києві - бізнес-центром «Парус», готелем «Україна», Міжнародним виставковим центром на Лівому березі, а також є президентом Федерації кіберспорту України. Джерела «Економічної правди» писали, що він може виступати «обкладинкою, яка інвестує в коштовні активи гроші кількох дуже впливових представників української влади». Сам Кріппа все заперечував і називав це «інформаційною атакою».

В коментарі «Схемам» Олександр Насіковський повідомив, що йому не було відомо про внесення застави за Чернишова маркетинговою директоркою: «Я про це перший раз чую. Зі мною внесення цієї застави вона не узгоджувала». Він також повідомив, що не знає Чернишова і ніколи з ним не зустрічався і не спілкувався.

Він також повідомив, що Дарія Бедя ухвалила рішення піти з компанії. «Вона ухвалила рішення звільнитися на цьому тижні. Повідомила вона мені минулого тижня, а в п'ятницю в неї останній день. Це було її рішення, ніхто її не звільняв», - підкреслив Насіковський.

Журналісти також окремо звернулися із запитом до пресслужби Максима Кріппи і чекають на відповідь.

Раніше у ВАКС повідомили Радіо Свобода, що за віцепрем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу в повному обсязі - у розмірі 120 мільйонів 2668 гривень. Перед цим Чернишов повідомляв, що збирає кошти на заставу, бо його особисті рахунки заблоковані. Захист міністра подав апеляцію на рішення ВАКС щодо застави.

23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру Чернишову, «чинному віцепрем'єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад і територій України». Його підозрюють у зловживанні службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб.

Йдеться про ймовірне незаконне надання одному зі столичних забудовників земельної ділянки в Києві під зведення житлового комплексу за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для «міністра і визначених ним осіб».

За повідомленням, Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну схему в будівельній сфері за участю топпосадовців. Він раніше назвав підозру необґрунтованою і заявив, що не планує подавати у відставку.