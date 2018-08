«Днепроспецсталь» завершила I пол. с операционным убытком 137 млн грн, намерена нарастить выпуск продукции для снижения затрат - гендиректор

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) завершил январь-июнь 2018 года с убытком от операционной деятельности 137,08 млн грн, сообщил и. о. председателя правления Виталий Корниевский в интервью, размещенном на корпоративном сайте компании.

"В первом полугодии 2018 года мы сработали плохо при практически неизменных объемах по сравнению с 2017 годом: по стали - 99,7%, прокату - 100,9%, отгрузке металлопродукции - 101%", - констатировал топ-менеджер.

По его словам, среди причин убыточной работы завода - падение спроса на высокомаржинальную продукцию "Днепроспецстали" со стороны украинских машиностроительных предприятий, сокращение прямых заказов из РФ вследствие самоограничений, ограничений и пошлин, крайне низкий уровень внутреннего потребления металлопродукции в Украине и возрастающая доля импорта. Кроме того, - введение с 1 марта 2018 года таможенной пошлины США и усиление в связи с этим конкуренции в Европе, крайне высокие цены на энергоносители в Украине, дефицит углеродистого лома и нержавеющих отходов, переход на более значительные объемы импортного лома с существенным ростом цены. Так, рост затрат в первом полугодии 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года на закупку основных видов сырья и лом составил более 110 млн грн.

Отрицательно влияет на ситуацию и отток квалифицированных кадров, высокая текучесть кадров.

"Из-за убытков мы существенно снизили затраты на инвестпроекты. В первом полугодии 2018 года на инвестиции израсходовано 33,5 млн грн (без НДС), это ниже, чем в предыдущие годы. Однако часть инвестпроектов будет продолжена: так, в прокатном цехе будет выполнена замена футеровки глиссажных труб нагревательной печи стана "550". Изготовлена новая подина нагревательной печи №15 в КПЦ и другие", - пояснил руководитель завода.

Будут продолжаться ремонты основного металлургического оборудования, в частности, традиционно в августе будет проводиться капремонт агрегатов прокатного цеха.

В.Корниевский добавил, что при убытках завода за шесть месяцев и уровне производительности труда 104,1% рост средней зарплаты по сравнению с соответствующим периодом 2017 года составил 39,5%.

"Нынешний размер зарплаты необходимо увеличивать. (...) Единственный путь - повышать производительность труда, снижать потери, брак, повышать эффективность продаж, зарабатывать прибыль и часть ее направлять на рост зарплаты и социальных выплат", - считает и. о. главы правления.

При этом он отметил, что с целью достижения положительного результата акционерами и правлением принято решение в третьем квартале-2018 провести экспериментальную загрузку предприятия объемами до 15-16 тыс. тонн в месяц (в настоящее время выпуск готовой продукции в месяц 13-14 тыс. тонн - ИФ). Для этого будут направлены допсредства на закупку сырья и материалов. Увеличение объема заказов позволит более эффективно использовать производство с целью снижения постоянных затрат, экономии ресурсов и т. д., сказал интервьюируемый.

Отвечая на вопрос о появлении слухов о продаже предприятия или его подразделений, В.Корниевский призвал не верить им.

"Не люблю слухи и не интересуюсь ими. За годы работы на ДСС, а я уже более девяти лет руковожу заводом, было много слухов. Но я привык оперировать реальными фактами, информацией, рассматривать реальные события. Я не располагаю сведениями о каких-либо изменениях на ДСС в отношении купли-продажи или его отдельных подразделений", - резюмировал руководитель завода.

"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.

"Днепроспецсталь" в 2017г нарастила консолидированный чистый доход на 29,2% по сравнению с 2016 годом - до 8 млрд 164,952 млн грн. Завод по итогам работы в 2017 году получил чистую прибыль в размере 53,676 млн грн, тогда как в 2016 год его чистый убыток составил 403,651 млн грн. Непогашенный консолидированный убыток к концу прошлого года составил 2 млрд 134,352 млн грн.

По данным НДУ на I квартал 2018 года, его акциями владели компании Wenox Holdings Ltd. - 47,1128%, Boundryco Ltd. - 11,0131%, Gazaro Ltd. - 16,5197% (все - Кипр).

Ранее сообщалось, что международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne в мае 2008 года продала принадлежащий ей пакет акций "Днепроспецстали", находившийся ранее под мандатом группы. При этом новых акционеров завода связывают с VS Energy International, бенефициарами которой является несколько российских предпринимателей, в том числе депутат Госдумы РФ Александр Бабаков.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", на середину марта 2008 года EastOne принадлежало около 30% акций "Днепроспецстали".

Уставный капитал ЧАО составляет 49,720 млн грн.