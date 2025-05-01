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АНАЛІТИКА

Мінекономіки втретє за цей рік розширило перелік техніки з компенсацією 15%

 

Міністерство економіки України втретє за цей рік розширило перелік колісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання українського виробництва, покупці якої можуть отримати 15% компенсації вартості. В оновленому переліку вже 563 найменування від 26 заводів-виробників.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Зокрема, до переліку додано 43 нові номенклатурні позиції техніки і обладнання, а також включено нових виробників:

* ТОВ "Київський машинобудівельний завод" (Київ),
* ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина" (Чернігівська область).

Серед нових позицій:

* тракторні причепи та напівпричепи ("Завод Кобзаренка", Сумська область),

* автокрани стрілові ( "Київський машинобудівельний завод", Київ),

* пасажирські ліфти ("Завод Євроформат", Київ),

* маніпулятори, причіпи самоскиди, причіпи контейнеровози (ТОВ "Д Лайт", Полтава),

* автоцистерна пожежна (ТОВ "ПК "Пожмашина", Чернігівська область).

Як скористатися програмою компенсації

Щоб отримати компенсацію 15% вартості за придбану техніку чи обладнання, підприємство має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідне обладнання та подати до уповноваженого банку заявку та підтверджувальні документи.

Наразі в програмі беруть участь 25 банків.

Нагадаємо, 24 вересня минулого року уряд ухвалив рішення, згідно з яким покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%.

Наприкінці грудня Мінекономіки спрямувало перші 10 млн грн на виплату компенсацій. Джерело: https://censor.net/n3549893
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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