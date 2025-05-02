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АНАЛІТИКА

Укроборонпром відзвітував про чистий прибуток у понад 1,3 млрд грн за минулий рік

 

Торік акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" отримало понад 1 млрд 309,5 млн грн консолідованого чистого прибутку. Це стало відомо за підсумками річних загальних зборів товариства, інформує пресслужба компанії.

Частка консолідованого чистого прибутку буде виплачена державному бюджету як дивіденди, а більшу суму спрямують на фінансування виготовлення озброєння, розширення виробництва та його релокацію, створення нових потужностей тощо.

"Торік ми довели, що маємо великий потенціал: конкурентоздатність продукції та обсяги виробництва зросли. Крім цього, ми розпочали виготовлення нового озброєння, яке значно підсилило спроможності Сил оборони України", - зазначає генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.

У 2024 році підприємства компанії збільшили обсяги виробництва втричі проти показників 2023 року, а обсяги контрактації - на 36%. Частка нових або модернізованих озброєнь та військової техніки у 2024 році дорівнювала 96%, наголосили в компанії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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