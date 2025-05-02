Укрзалізниця отримала від міжнародних партнерів 23 електростанції резервного живлення

За координації Міністерства енергетики України АТ «Укрзалізниця» отримало від міжнародних партнерів 23 електростанції резервного живлення.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Міненерго.

У міністерстві уточнили, що обладнання було надане Міністерством економіки та клімату Нідерландів, а також донором зі Швейцарії за проєктом із забезпечення безперебійного електропостачання для критичної залізничної інфраструктури.

Загалом із березня 2022 року за координації Міністерства енергетики до України надійшло 1770 вантажів гуманітарної допомоги для енергетичного сектору загальною вагою понад 22,85 тис. т із 38 країн, підсумували в пресслужбі.

Як повідомлялось, від початку повномасштабної агресії РФ Україна отримала з Нідерландів 211 гуманітарних вантажів загальною вагою 2 905 т, а від Швейцарії - 59 вантажів загальною вагою 651 т.



