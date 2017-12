Высокий суд Англии и Уэльса допросил Константина Григоришина и издал приказ о заморозке активов группы Энергетический стандарт

Евгений Головатюк / ЛIГАБiзнесIнформ

Высокий суд Англии и Уэльса выдал приказ о замораживании активов группы Энергетический стандарт украино-российского бизнесмена Константина Григоришина. Решение вынесено как обеспечительная мера в рамках арбитражного разбирательства с Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко-младшим на более чем $300 млн вокруг крупного машиностроительного предприятия ПАО Сумское НПО. Обоснование суда от 20 декабря есть в распоряжении LIGA.net

Решение вынесено по требованию адвокатов Владимира Лукьяненко-младшего и компаний, связанных с Новинским, которые опасаются, что Григоришин может скрывать активы, чтобы избежать выплат по решению арбитража.

Еще 9 мая 2016 года Лондонский коммерческий арбитраж принял решение о выплате Энергетическим стандартом более $305,8 млн Новинскому и Лукьяненко. 5 октября Высокий суд Англии отказал адвокатам Григоришина в апелляции на это решение.

LIGA.net разобралась, что значит для бизнесмена это решение.

Полная заморозка

Cуд издал всемирный приказ об арес­те в отношении активов принадлежащей Григоришину группы Энергетический стандарт (worldwide freezing ­order - WFO). Это предварительное решение, ограничивающее ответчика в распоряжении и пользовании своими активами, которые находятся по всему миру.

В решении суда упоминаются, в частности, следующие украинские компании: Запорожтрансформатор, Турбоатом, ПАО Сумское НПО, Укрречфлот, Запорожский кабельный завод, Сварог Эссет Менеджмент (см. ниже диаграммы из решения суда). Сам приказ о WFO является конфиденциальным, полного списка замороженный активов в открытом доступе нет. Григоришину также принадлежат крупные пакеты акций в целом ряде украинских облэнерго.

В ходе судебного слушания, адвокаты Лукьяненко смогли доказать суду, что существует риск того, что Григоришин попытается "размыть" свои активы. В конечном счете это может привести к невыполнению решения арбитража на $305,8 млн.

Как возник конфликт? Григоришин и семья Лукьяненко стали партнерами в конце 90-х, в результате приватизации НПО, на которой Григоришин приобрел контрольный пакет акций сумской компании. Другим крупным акционером к тому времени был Владимир Лукьяненко-старший, в то время - председатель правления НПО.

Поначалу между сторонами царило согласие. Спустя десять лет ситуация изменилась. Сын Лукьяненко начал развивать собственный бизнес в России в составе компании Гидромашсервис, которая стала конкурентом Энергетического стандарта. А управление украинским предприятиям на себя замкнул менеджмент Григоришина. В конце 2012 года - начале 2013 года партнеры окончательно побили горшки. К тому времени Лукьяненко усилил свои позиции за счет партнерства с Вадимом Новинским, который опосредованно выкупил у него 10,04% акций НПО.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. У Сумского НПО им. Фрунзе непростая акционерная структура. Крупнейший акционер НПО - кипрская Stremvol Holdings, которой принадлежит 83,7% акций завода. Григоришин Григоришин через UMS Holding владеет в ней 51%. Еще 49% акций Stremvol Holdings владеет компания Great Station Properties Лукьяненко и Новинского. У Лукьяненко в ней 75%, у компании Новинского - 25%. Кроме того, Лукьяненко также предоставил Смарт-холдингу опцион на выкуп акций Great Station Properties. Таким образом, Новинский имеет право увеличить долю до 40,04%. Еще 13% акций НПО контролируют братья Игорь и Григорий Суркисы.

В результате стороны начали выяснять отношения в суде. В мае 2016 года английская фемида приняла сторону Лукьяненко и Новинского. Суд обязал Григоришина выплатить Новинскому и Лукьяненко более $300 млн. 5 октября это решение подтвердил Высокий суд Англии и Уэльса.

Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина, которые заключаются в выводе средств из Сумского НПО в пользу компаний Техноимопрт и ООО Энергетический стандарт подконтрольных Григоришину. В частности, до 2013 года украинское машиностроительное предприятие поставляло продукцию через Техноимопрт и Энергетический стандарт, тем самым занизив доходы второго акционера НПО - Владимира Лукьяненко-младшего.

Другая часть суммы ($250 млн) касается "опционного соглашения". Согласно решению арбитражного суда столько компания Григоришина обязан заплатить партнерам, чтобы выполнить обязательства по пут-опциону. По данным LIGA.net, речь идет о выкупе доли Лукьяненко в НПО им. Фрунзе.

Чтобы добиться выполнения обязательств со стороны Григоришина, еще в феврале 2016 года, Новинский и Лукьяненко обратились в кипрский суд за приказом, запрещающим передачу акций некоторых украинских компаний Григоришина кипрскими структурам, входящим в группу Сварог Эссет Менеджмент.

19 февраля 2016 года кипрский суд отказал в удовлетворении этого иска.

После этого Лукьяненко и Новинский решил добиться заморозки активов в английской юрисдикции. В пресс-службе Смарт Холдинга Новинского не комментируют решение суда. Почучить комментарии Константина Григоришина не удалось.

Само решение о заморозке активов суд может принять только при наличии доказательств, что у ответчика (Григоришина) эти активы есть. именно эту задачу предстояло доказать юристам Лукьяненко.

Бенефициарами украинских компаний, которые приписывают Григоришину, в госреестре числятся гражданин Швейцарии Леонид Пивоваров и болгарин Максим Марков. Адвокаты Лукьяненко и Новинского смогли доказать, что реальный владелец всех активов Григоришин. Для этого потребовалось проводить допрос бизнесмена в суде.

Что сказал Григоришин

По данным Высокого суда, большинство активов Григоришина, по состоянию на 2015 год, замыкались на двух кипрских компаниях.

Первая - Energy Standard Fund Limited (ESF). Ее акции напрямую принадлежали Максиму Маркову. В материалах суда он упоминается как адвокат с гражданством России и Болгарии.

Вторая холдинговая компания группы Энергетический стандарт - кипрская Energy Standard Fund Management Limited (ESFML). "100% акций ESFML принадлежали (прямо или косвенно) Григоришину. ESFML владела акциями в многочисленных дочерних компаниях, включая компанию Сварог Эссет Менеджмент", - говорится в решении суда.

Григоришин дал устные показания в ходе арбитражного разбирательства. Об этом эпизоде в решении суда говорится следующее:

Григоришина спросили: является ли он основным инвестором и владельцем группы компаний Energy Standard Fund?

Он ответил: "Насколько я знаю, да".

Его спросили: контролирует ли он группу прямо или косвенно?

Он ответил: "Я не могу сказать точно с юридической точки зрения. Думаю, что контролирую через директоров на Кипре, или некоторые - думаю, что это так, но не прямо" (I cannot say in legal terms. I think I am controlling it through some Cyprus directors, or some - I think it is, but not straight).

Его спросили: косвенно ли он контролировал группу.

Он ответил: "Да, наверное".

26 июня 2015 года Григоришин передал свои доли в ESFML Леониду Пивоварову, говорится в решении суда. Это было сделано для того, чтобы активы Григоришина не попали под санкции в Украине в связи с ужесточением законодательства по отношению к компаниям с российским капиталом или российскими бенефициарами. На то время Григоришин был гражданином России и Кипра. В 2016-м он получил украинское гражданство.

Леонид Пивоваров - одноклассник Григоришина и менеджер швейцарского офиса Energy Standard Group. Передача акций (долей) также открывала путь Энергетическому стандарту к приватизации в Украине, что было бы невозможно в случае наличия среди бенефициаров граждан России (Григоришина или Маркова).

15 сентября 2015 года Нацкомиссия по ценным бумагам по фондовому рынку Украины одобрила "приобретение" Пивоваровым крупного пакета акций Сварог Эссет Менеджмент, говорится в судебном решении.

Тогда же, в сентябре 2015 года, в арбитраже был проведен перекрестный допрос с участием Григоришина.

Ему был задан вопрос о том, был ли Пивоваров старшим менеджером или директором группы Энергетический стандарт в Швейцарии и на Кипре.

Он ответил: "Я не помню, я не знаю всей юридической структуры. Пивоваров - мой одноклассник. Я знаю его с 13 лет".

Григоришина спросили, какое отношение к Энергетическому стандарту имеет Пивоваров.

Он ответил: "Не уверен, лучше спросить Маркова, он лучше знает о Пивоварове. Я не уверен точно насчет Пивоварова, может быть, он просто консультант. Он мой друг, но я не знаю его официальной должности".

Марков на допросе также не смог точно вспомнить роль Пивоварова в Энергетическом стандарте.

"Торопливые обстоятельства, в которых акции ESFML были "переданы" в июне 2015 года, отсутствие каких-либо доказательств того, что Пивоваров приобрел акции, неспособность Григоришина и Маркова вспомнить в сентябре 2015 года, что три месяца назад Пивоваров сменил Григоришина на месте бенефициара с "решающим влиянием" на ESFML, составляет убедительные доказательства того, что Григоришин оставался конечным бенефициарным владельцем ESFML", - говорится в решении суда.

В итоге Высокий суд сделал вывод, что Григоришин всегда был и остается конечным бенефициарным владельцем как Energy Standard Fund Management Limited, так и Energy Standard Fund Limited. Кроме того, суд удовлетворил иск о заморозке активов Григоришина, поскольку "существуют веские доказательства реального риска того, что активы будут размыты".

Украинские реалии

Решение о заморозке активов Григоришина не означает, что все украинские компании бизнесмена автоматически попадают под арест. Иностранные, в том числе арбитражные решения, не имеют прямого действия в Украине.

"Чтобы решение Высокого суда Англии было исполнено в Украине, необходимо чтобы украинский суд рассмотрел соответствующее ходатайство стороны, признал его и дал разрешение на его принудительное исполнение в порядке, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Украины", - говорит партнер юридической фирмы CMS Cameron McKenna Виталий Радченко.

К примеру, последнее известное решение о заморозке активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, принятое в 2016 году английским судом по иску Татнефти, не имело прямого действия в Украине на активы бизнесменов. Арест активов решением того же лондонского суда сняли спустя несколько месяцев.

Более того, между Велико­британией и Украиной не существует международного договора о взаимном признании судебных решений. Это фактически означает, что признание решения английского суда должно производиться по взаимному согласию, что вряд ли возможно в этом споре.

Решение английских судов о заморозке активов (WFO) было признано в семи страх: США, Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова, Панама, Сейшелы, и Сент-Винсент и Гренадины.

Впрочем, как показывает разбирательство Коломойского-Боголюбова с Татнефтью, под арест могут попасть зарубежные активы Григоришина - от недвижимости и земельных участков до частных самолетов.