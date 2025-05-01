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Нафтогаз торік збільшив прибуток на 64%
13:14 01.05.2025 |
Група Нафтогаз завершила 2024 рік із консолідованим прибутком майже 38 млрд грн, що на 64% більше, як порівняти з 2023 роком.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Групи.
"Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз склав 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%. Ці дані підтверджено міжнародним незалежним аудитором - компанією KPMG", - йдеться у повідомленні.
При цьому валовий прибуток за 2024 рік зріс до 89,1 млрд грн, як порівняти із 48,5 млрд грн за 2023 рік. Водночас операційний прибуток за 2024 рік становить 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн або на 32% більше аналогічного показника за попередній період.
Зазначається, що зростання торік продемонстрували усі ключові напрямки роботи Групи Нафтогаз.
Зокрема, материнська компанія Групи - НАК «Нафтогаз України» - завершила рік із прибутком 23,9 млрд грн. За підсумками 2023 року було зафіксовано збитки у 0,8 млрд грн.
АТ «Укргазвидобування» збільшило фінансовий результат до 20,9 млрд грн - майже вдвічі більше, як порівняти з 2023 роком. АТ «Укртранснафта» завершила рік із прибутком 3,7 млрд грн, а ПАТ «Укрнафта» - з прибутком 16,4 млрд грн.
Показник чистого операційного результату за 2024 рік за сегментом продажу природного газу становить 2,3 млрд грн, тоді як у 2023 році збиток сегменту становив 22,3 млрд грн. Зокрема, у прибуток вийшла ГК "Нафтогаз України", а ГК «Нафтогаз Трейдинг» скоротила збитки на понад 3 млрд грн, як порівняти з 2023 роком.
АТ "Укртрансгаз" завершило 2024 рік із прибутком 277 млн грн попри постійні атаки росіян на українські ПСГ у цей період, що суттєво вплинуло на готовність іноземних трейдерів зберігати газ в Україні.
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