Четверо ексменеджерів Укрзалізниці отримали 8-9 років за схему з пальним на 98 млн грн

Вищий антикорупційний суд визнав винними чотирьох колишніх посадовців філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця" у справі про заволодіння 98,2 млн грн на закупівлі пального. Про це повідомила пресслужба суду.

Хто отримав вироки

Як уточнили в Центрі протидії корупції, вироки отримали:

Руслан Гусак, ексначальник філії - дев'ять років ув'язнення з конфіскацією майна;

Олексій Шевченко, колишній головний інженер - дев'ять років з повною конфіскацією;

Валерій Вовк, колишній перший заступник керівника Одеського відділення - вісім років з повною конфіскацією;

Інна Дишлюк, колишня головна інженерка - вісім років з конфіскацією майна.

Суд також заборонив усім обіймати керівні посади протягом трьох років.

Гусака і Шевченка взяли під варту в залі суду. Вовк і Дишлюк залишаться під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного браслета до набуття вироком законної сили.

Вирок ухвалили судді ВАКС Ігор Строгий, Віктор Маслов та Катерина Сікора.

За версією слідства, посадовці філії ЦТС "Ліски" зловживали службовим становищем і заволоділи коштами Укрзалізниці в особливо великому розмірі. Йдеться про документальне оформлення безтоварних операцій із закупівлі флотського мазуту і дизельного пального в ТОВ "Скела Терциум". Фактично пальне не постачалося - ані на пороми, для яких нібито його купували, ані в орендовані резервуари.