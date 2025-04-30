Фінансові новини
- |
- 30.04.25
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Четверо ексменеджерів Укрзалізниці отримали 8-9 років за схему з пальним на 98 млн грн
11:50 30.04.2025 |
Вищий антикорупційний суд визнав винними чотирьох колишніх посадовців філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця" у справі про заволодіння 98,2 млн грн на закупівлі пального. Про це повідомила пресслужба суду.
Хто отримав вироки
Як уточнили в Центрі протидії корупції, вироки отримали:
Руслан Гусак, ексначальник філії - дев'ять років ув'язнення з конфіскацією майна;
Олексій Шевченко, колишній головний інженер - дев'ять років з повною конфіскацією;
Валерій Вовк, колишній перший заступник керівника Одеського відділення - вісім років з повною конфіскацією;
Інна Дишлюк, колишня головна інженерка - вісім років з конфіскацією майна.
Суд також заборонив усім обіймати керівні посади протягом трьох років.
Гусака і Шевченка взяли під варту в залі суду. Вовк і Дишлюк залишаться під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного браслета до набуття вироком законної сили.
Вирок ухвалили судді ВАКС Ігор Строгий, Віктор Маслов та Катерина Сікора.
За версією слідства, посадовці філії ЦТС "Ліски" зловживали службовим становищем і заволоділи коштами Укрзалізниці в особливо великому розмірі. Йдеться про документальне оформлення безтоварних операцій із закупівлі флотського мазуту і дизельного пального в ТОВ "Скела Терциум". Фактично пальне не постачалося - ані на пороми, для яких нібито його купували, ані в орендовані резервуари.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували
ТОП-НОВИНИ
|На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок: Кабмін схвалив законопроєкт
|Австралія затримує передачу Україні танків Abrams через відсутність згоди США - ЗМІ
|НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати
|Путін оголосив нове «перемир'я» - від 7 по 11 травня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Четверо ексменеджерів Укрзалізниці отримали 8-9 років за схему з пальним на 98 млн грн
|ДТЕК ВДЕ просить змінити документи за євробондами через плани побудови в Україні до 500 МВт систем зберігання енергії
|Корецький вступить на посаду глави «Нафтогазу» з 14 травня - НР
|Смілянський: Укрпошта де-факто вийшла на прибуток, хоча де-юре все ще збиткова
|Укрзалізниця вперше перевезла нафтопродукти за маршрутом Литва – Польща – Україна
|Корецького обрали новим головою «Нафтогазу»
|Нафтогаз підписав угоди про залучення коштів від ЄБРР та Норвегії на закупівлю газу
Бізнес
|На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття
|У Швейцарії запустили першу у світі сонячну станцію на залізничній колії
|Samsung використовує штучний інтелект від Meta для створення нового чипа Exynos
|Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним
|Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером
|FT: Apple планує перенести складання понад 60 млн iPhone з Китаю до Індії у 2026 році
|Google переносить виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії через високі тарифи США