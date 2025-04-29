Корецький вступить на посаду глави «Нафтогазу» з 14 травня - НР

Новим головою правління Групи "Нафтогаз" обрано Сергія Корецького, повідомила Наглядова рада НАК "Нафтогаз України".

"Корецький наразі є головою правління ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта", і в цій якості приходить на нову посаду зсередини нафтогазівської сім'ї підприємств. Він вступить на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" з 14 травня 2025 року", - йдеться у повідомленні на сайті "Нафтогазу" у вівторок.

Згідно з повідомленням, Корецький має одностайну підтримку та сприяння з боку наглядової ради, і вона сподівається на роботу з ним у реалізації повного потенціалу "Нафтогазу" та у виконанні компанією її важливої ролі для економіки України.

"Наглядова рада провела пошук нового голови правління по всьому світу на повністю незалежних засадах згідно з найвищими стандартами корпоративного управління. Перед тим, як зробити вибір, ми оцінили та провели співбесіди з багатьма кваліфікованими кандидатами як з України, так і з-за кордону. Переконані, що, поєднавши успішний досвід як у державному, так і у приватному секторі, Корецький надзвичайно ефективно керуватиме "Нафтогазом" як під час війни, так і під час післявоєнного розвитку", - зазначається в повідомленні.

Там також вказується, що Роман Чумак, який тимчасово здійснює повноваження голови правління "Нафтогазу", продовжуватиме працювати на посаді фінансового директора Групи "Нафтогаз".

Як повідомлялося, про призначення главою "Нафтогазу" керівника "дочірньої" "Укрнафти" Корецького у понеділок повідомили джерела агентства "Інтерфакс-Україна", пізніше це у своєму Facebook підтвердив член енергокомітету Верховної Ради Андрій Жупанин.

Колишній генеральний директор автозаправної мережі WOG Сергій Корецький очолив ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" на початку лисопада 2022 року.

Чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам. Нею наразі управляє Міноборони.