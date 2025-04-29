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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця вперше перевезла нафтопродукти за маршрутом Литва – Польща – Україна

 

Дочірня компанія Укрзалізниці, UZ Cargo Poland, у партнерстві з LTG Cargo Polska Sp. z o. o. вперше перевезла нафтопродукти за новим маршрутом через Литву, Польщу та Україну. Про це інформує АТ "Укрзалізниця".

У цьому перевезенні UZ Cargo Poland виступає як ліцензований залізничний перевізник ЄС на польському сегменті маршруту. Це стало можливим завдяки наданню послуги експедиторської діяльності та залученню вагонів власності УЗ.

Також компанія отримала необхідні дозволи для роботи на європейському ринку: ліцензію на перевізну діяльність від UTK (Управління залізничного транспорту Польщі), сертифікат безпеки від ERA (Агентство Європейського Союзу з питань залізничного транспорту) та уклала відповідні договори з оператором залізничної інфраструктури Польщі PKP PLK S. A.

Наступним етапом є розширення географії перевезень, зокрема на Румунію, Угорщину та Словаччину.

UZ Cargo Poland - дочірня компанія АТ "Укрзалізниця", що забезпечує перевезення між Україною та європейськими країнами, оперуючи рухомим складом на колії 1435 та 1520 мм, повністю інтегруючи логістичний процес.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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