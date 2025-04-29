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Смілянський: Укрпошта де-факто вийшла на прибуток, хоча де-юре все ще збиткова
11:55 29.04.2025 |
За фінансовими показниками Укрпошта фактично почала працювати з прибутком. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
"На папері Укрпошта все ще збиткова, але вже зараз міжнародний аудит підтверджує, що наша EBITDA - позитивна. Тобто компанія фактично операційно вже "в плюсі", а збитки, які ми фіксуємо, - це обслуговування кредитних зобов'язань у валюті, які зростають пропорційно до знецінення національної валюти, та недоотримані доходи від запланованого продажу майна", - зазначив Смілянський.
Він додав, що частина збитків - це руйнування інфраструктури Укрпошти, що відбувається через повномасштабну війну.
Чистий збиток Укрпошти скоротився майже вдвічі - на 383,2 млн грн порівняно з показниками 2023 року. Наразі він становить 413,2 млн грн.
У 2025 році значення EBITDA (прибуток до сплати податків, відсотків і амортизації) компанії становило 659,3 млн грн проти -22,9 млн грн у 2023 році та -462,8 млн грн у 2022 році.
Також в Укрпошті акцентують, що наразі компанія не має жодної заборгованості з платежів до бюджетів та державних цільових фондів.
Згідно з фінансовою звітністю компанії, підтвердженою незалежним міжнародним аудитором, минулого року Укрпошта отримала 12,9 млрд грн доходу, що на 1,3 млрд грн (12,1%) більше за показники 2023 року.
Зазначається, що Укрпошта демонструє позитивну динаміку на рівні 12% другий рік поспіль.
У компанії наголосили, що зростання фінансових показників у 2024 році підтримується низкою ключових факторів:
* дохід від міжнародного поштового обміну (+45%);
* приймання платежів (28,3%);
* прискорене міжнародне доставляння EMS (+26,6%);
* міжнародні відправлення (дрібні пакети) (+25,5%);
* посилки (+10,8%).
Загалом за 2024 рік Укрпошта сплатила 3,1 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що на 124 млн грн більше, ніж за 2023 рік.
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