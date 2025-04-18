Поставки iPhone у Китаї впали на 9%, водночас Xiaomi знову стала лідером

За перший квартал 2025 року у Китаї було поставлено 71,6 млн смартфонів, на 3,3% більше ніж у той же період минулого року. Всі китайські виробники побачили приріст постачань, в той час, як поставки iPhone єдині впали на 9%.

Як йдеться у новому звіті International Data Corporation (IDC), зростання поставок у Китаї було зумовлено державними субсидіями, які поширилися на смартфони в січні 2025 року, а також піком сезону продажів під час Фестивалю Весни. Китай випередив глобальний ринок, де приріст склав всього 1,5%.

Apple посідає п'яте місце серед найпопулярніших виробників смартфонів та поставила за перший квартал 9,8 млн iPhone. Лідером на китайському ринку зараз є Xiaomi, яка поставила 13,3 млн смартфонів, на 39,9% більше ніж у той же період минулого року.

"Xiaomi виділилася тим, що повернула собі першість майже після десятирічної перерви, і це відродження значною мірою відбулося завдяки державним субсидіями... З іншого боку Apple знизила свої позиції, оскільки її преміальна цінова структура не дозволила їй скористатися субсидіями", - каже Вілл Вонг, старший менеджер з досліджень клієнтських пристроїв в IDC.

Хоча Apple має труднощі на китайському ринку, за даними звіту Counterpoint Research, компанія з Купертіно стала лідером світового ринку смартфонів. У першому кварталі 2025 року вона випередила Samsung.