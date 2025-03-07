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Кабмін виділив 10,2 млрд грн на проєкти відбудови в громадах
12:51 07.03.2025 |
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Кабінет міністрів України виділив додаткові 5 млрд грн на 150 проєктів відновлення в 12 областях і 5,2 млрд грн на експериментальний проєкт комплексного відновлення п'яти населених пунктів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні на порядку денному маємо низку рішень, які пришвидшать відбудову наших громад. Виділяємо додаткові 5 млрд грн на проєкти відновлення в 12 областях. Мова йде про 150 проєктів у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.
За його словами, серед проєктів - ремонт та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновлення водопостачання і енергоефективність.
"Також сьогодні уряд виділяє 5,2 млрд грн на експериментальний проєкт комплексного відновлення п'яти населених пунктів: Бородянка на Київщині. Тростянець на Сумщині. Циркуни на Харківщині. Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині", - додав він.
За словами прем'єра, ці кошти підуть на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах, а також буде відновлюватися та модернізуватися тепло-, газо- і водопостачання, здійснюватися реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури.
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