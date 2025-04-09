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Україна готова обнулити мита на американську продукцію
22:31 08.04.2025 |
Україна готова обнулити мита на товари зі Сполучених Штатів Америки. Про це заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка сказав в інтерв'ю Економічній правді.
"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
На його думку, що Україні ліпше уникати ескалації зі США й утриматися від заходів у відповідь на американські тарифи.
"Ми всі знаємо, наскільки в нас делікатний діалог із США за іншими треками. Наш інтерес - скасувати мита, а не робити певну ескалацію", - пояснив Качка.
Щодо дій Китаю у відповідь на мита США, то там зовсім інша ситуація, вважає заступник міністра економіки.
"Очевидно, що в Китаї масштаби торгівлі та проблеми інші. Уся наша торгівля за рік - це, можливо, навіть менше, ніж місяць торгівлі між Китаєм та Сполученими Штатами", - пояснив він.
Взаємні нульові мита ("zero for zero tariffs") на автомобілі та промислові товари 7 квітня Сполученим Штатам запропонував Євросоюз. Однак президент Дональд Трамп сказав, що "цього недостатньо" і відхилив пропозицію.
Трамп заявив, що Євросоюз має купувати американські енергоресурси на суму $350 млрд, якщо хоче нижчі мита.
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|Україна готова обнулити мита на американську продукцію
"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
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