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Джеймі Даймон
Трамп: Росія зробила «досить велику поступку» – обіцяє не захоплювати всю Україну
23:52 24.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія вже зробила "досить велику поступку" щодо "мирного врегулювання".
Її він озвучив журналістам у Білому домі 24 квітня після зустрічі з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, повідомляє "Європейська правда".
Трамп наголосив, що "дуже сильно тисне" і на Україну, і на Росію для того, аби вони погодились на "мирні пропозиції" американської сторони.
Коли журналіст уточнив, на які саме поступки пішла Росія, аби "наблизитися до миру", американський лідер відповів: "Припинення війни, припинення захоплення цілої країни".
"Досить велика поступка", - оцінив Трамп.
Раніше президент США заявив, що "не задоволений" російськими ракетними ударами по Києву, які забрали життя щонайменше 12 людей, звернувся до господаря Кремля "Владіміре, зупинись!"
За інформацією ЗМІ, США також вимагатимуть від Росії визнати право України на власні збройні сили та оборонну промисловість у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.
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