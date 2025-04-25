Індія звинувачує Пакистан у смерті десятків туристів. Чи може початися війна

Після того, як у вівторок в Пахалгамі вбили 26 туристів, а Індія звинуватила в цьому Пакистан, напруга між двома країнами посилилася. Авіасполучення та торгівля припинені, дипломатів вислали, Індія виходить із договору про воду, а Пакистан обіцяє розцінити спробу відрізати водопостачання як оголошення війни.

Індійська поліція опублікувала імена трьох підозрюваних бойовиків і вказала, що двоє з них - пакистанці.

У середу ввечері Індія понизила рівень дипломатичних відносин із Пакистаном, майже вдвічі скоротивши кількість працівників посольств, оголосила про закриття єдиного сухопутного прикордонного переходу між країнами та призупинила дію угоди щодо вод ріки Інд, заключеної в 1960 році.

Візи пакистанців, видані через систему звільнення від віз Південно-Азіатської асоціації регіонального співробітництва, будуть анульовані протягом трьох днів.

Уряд Пакистану в четвер ввів серію заходів у відповідь: призупинив дію віз для громадян Індії, за виключенням сикхських паломників, оголосив індійських військових радників персонами нон грата і наказав їм покинути країну.

Повітряний простір Пакистану був закритий "для всіх авіаліній, які належать Індії чи керуються Індією", був також закритий головний прикордонний пост Вагах і зупинена вся торгівля, в тому числі транзит товарів.

Пакистан попередив, що будь-яка спроба Індії зупинити поставки води з річки Інд буде розцінюватися як "акт війни", і відповідь на нього буде відповідною.

У заяві пакистанської влади йдеться про відсутність "правдивого розслідування і доказів, які можна перевірити", а спроби Індії зв'язати атаку в Кашмірі з Пакистаном є "легковажними, позбавленими раціональності та логіки".

Чи може Індія залишити Пакистан без води

Підпис до фото, Долина Інда в Ладаку, Індія

Витоки п'яти з шести річок системи Інда розташовані в Індії, але головний водозабір здійснює Пакистан. Від стабільності водопостачання залежить сільське господарство і енергетика Пакистану. У 1960 році країни підписали договір, згідно з яким Індії належить право користуватися водами трьох східних річок системи Інда до пакистанського кордону, а Пакистан користується трьома західними річками.

Індія не порушувала договір ні в одному з конфліктів із Пакистаном і зараз вперше призупинила його дію, притому, що в договорі не передбачено право будь-якої зі сторін в односторонньому порядку призупинити чи розірвати угоду. Натомість в документі прописані чіткі процедури вирішення суперечок.

Міністр зовнішніх справ Індії Вікрам Місрі заявив, що договір призупинили до тих пір, "поки Пакистан напевне і безповоротно не відмовиться від своєї підтримки транскордонного тероризму".

Як зазначає Reuters, призупинка договору, скоріше за все, не вплине на потік води у Пакистан негайно. Тому що навіть якщо Індія вирішить "перекрити" Пакистану воду, їй нікуди буде її відводити і ніде зберігати.

Але призупинення означає, що Індія може припинити ділитися інформацією про скид води з дамб і гребель, а також про повені. Крім того, в неї більше не буде зобов'язання випускати мінімальні обсяги води в засушливий сезон.

Якщо потоки води стануть непостійними, сільське господарство Пакистану може опинитися під загрозою, і це особливо стосується культур, які залежать від зрошення. Тобто під загрозою пшениця, рис і цукрова тростина.

Міністр енергетики Пакистану Аваіс Лехарі назвав призупинення угоди "актом водної війни" і "боягузливим, незаконним кроком".

Халід Хуссейн Баат, голова національного фермерського союзу Пакистану, охарактеризував дії Індії як акт агресії.

"Це справжня війна, - цитує його Reuters. - У нас і так нестача води через зміни клімату. Цього року мало дощів і мало снігу, і рівень води вже на 20-25% нижче, ніж минулого року".

Чи може початися війна

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх пообіцяв "жорстку відповідь", заявивши про готовність діяти не тільки проти виконавців, а і проти організаторів нападів на індійській землі.

Військовий історик Шрінатх Рагхаван в коментарі ВВС згадав інциденти 2016 і 2019 років.

У 2016 році, коли в Урі вбили 19 індійських військових, Індія завдала точкових ударів про ймовірних таборах бойовиків у пакистанській частині Кашміру. У 2019 році, коли автомобіль із вибухівкою протаранив автобус із індійськими поліцейськими і вбив 40 людей, Індія завдала авіаудару по ймовірному табору бойовиків у Балакі.

Це був перший такий удар на території Пакистану з 1971 року. Пакистан завдав авіаударів у відповідь. Це переросло у серію збройних зіткнень.

"Ми, скоріше за все, побачимо рішучу відповідь - таку, яка продемонструє рішучість як внутрішній аудиторії, так і гравцям у Пакистані. З 2016 року, а особливо після 2019-го, поріг для відповідних дій був установлений на рівні транскордонних чи авіаударів. Тепер уряду буде складно діяти нижче цього рівня. Пакистан, ймовірно, відповість, як це було і раніше", - вважає історик.

Майкл Кугельман, аналітик у сфері зовнішньої політики, назвав ймовірність військової відповіді Індії високою.

"Головна перевага такої реакції для Індії - політична, тому що суспільний тиск вимагає жорсткої відповіді", - сказав він ВВС.

Крістофер Кларі з Університеті Олбані (США) вважає, що угода про припинення вогню 2021 року по лінії контролю уже почала руйнуватися, і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може схвалити відновлення обстрілів через кордон.

Крім того, можуть відновитися авіаудари чи навіть удари крилатими ракетами, як це було в 2019 році. Все це має ризики ескалації у відповідь.

Одним із найсерйозніших ризиків у будь-якій кризі між Індією та Пакистаном є те, що обидві країни володіють ядерною зброєю.

"Ядерна зброя - це одночасно загроза і стримуючий фактор: вона змушує керівників обох країн діяти обережно. Відповідь, скоріше за все, буде представлена як точкова і цілеспрямована. Пакистан може відповісти тим же, а потім шукати можливість для деескалації", - вважає Рагхаван.

"Ми бачили таку модель і в інших конфліктах, наприклад, між Ізраїлем та Іраном - точкові удари, за якими йдуть спроби знизити напругу. Але ризик завжди в тому, що все піде не за планом".

Найбільший напад за останні роки

Пахалгам, наступного дня після атаки

22 квітня озброєні люди відкрили вогонь по групі туристів у Пахалгамі. За даними поліції, загинуло не менше 26 людей, 17 поранені.

Пахалгам розташований у Кашмірі, на спірній території, на яку претендують і Індія, і Пакистан, і яка перебуває під контролем Індії. Населення там переважно мусульманське.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав події терористичною атакою, а голова панівної Індійської народної партії Равіндер Райна звинуватив в атаці пакистанських бойовиків і пообіцяв знайти і покарати їх і тих, хто їм допомагав.

Голова регіону Оман Абдулла написав в Х, що цей "напад значно масштабніший всього, що ми бачили щодо мирних жителів за останні роки".