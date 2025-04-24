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АНАЛІТИКА

РФ завдала удари по Києву «в дуже невдалий час», заявив Трамп

 

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення ударами РФ по Києву в ніч на четвер, відзначивши, що вони були завдані невчасно, і закликав до укладання мирної угоди.

"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно, і дуже невдалий час. Володимире, стоп! 5000 солдатів щотижня гине. Давайте укладемо мирну угоду!", - написав Трамп на платформі Truth Social в четвер.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня, загинуло 9, постраждало 77 людей, серед яких діти, 44 людини госпіталізовані.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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