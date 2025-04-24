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АНАЛІТИКА

Зеленський про переговори: Терпець не витримає в українців

 

Президент України Володимир Зеленський прокоментував у четвер, 24 квітня, заяви Білого дому про те, що в США уривається терпець в контексті мирного врегулювання у війні Росії проти України.

"Я не знаю, у кого там що відбувається всередині, але терпець не витримає саме в українців. Бо ми під ударом, ніхто більше. Я нікому цього не бажаю, але ми під ударами російських ракет", - сказав він на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів.

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що через позицію Зеленського президенту США Дональду Трампу "уривається терпець".

Зеленський: Не бачу сильного тиску на Росію

Президент вчергове наголосив: Україна готова пристати на пропозицію США щодо безумовного припинення вогню. Втім, за його словами, саме Росія саботує відповідні домовленості.

"Я не бачу зараз сильного тиску на Росію і нових якихось санкційних пакетів проти агресії Російської Федерації. Поки що. Ми дуже сподіваємось. Без закидів абсолютно, без емоцій, дуже прямо говоримо: вважаємо, що за більшого тиску на РФ ми зможемо наблизити наші сторони до повного безумовного припинення вогню", - зазначив він.

Сісти за стіл переговорів з РФ - уже компроміс - Зеленський

На запитання про можливі компроміси та "червоні лінії" України у мирних перемовинах Зеленський зауважив, що "немає сенсу без безумовного припинення вогню говорити про будь-які червоні лінії".

"Те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували виключно на нашій землі, - це великий компроміс", - зауважив він.

Водночас Зеленський назвав декілька "червоних ліній", серед яких, зокрема, повернення депортованих українських дітей і обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".

"Все що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції не може бути в будь-яких домовленостях", - додав він.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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