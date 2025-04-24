У Білому домі вимагають, щоб Зеленський не коментував «мирні переговори» у ЗМІ

Речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи останню критичну заяву Дональда Трампа в бік українського президента, сказала, що президенту США "уривається терпець".

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами на території Білого дому 23 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Левітт укотре наголосила, що США не вимагають від України визнати Крим "російським".

"(Трамп. - Ред.) просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів, усвідомлюючи, що ця жорстока війна триває надто довго, і для того, щоб укласти хорошу угоду, обидві сторони мусять залишитись трохи незадоволеними", - заявила речниця.

"І, на жаль, президент Зеленський намагається сперечатись через мирні переговори у ЗМІ, а це для президента неприйнятно. Переговори мають бути за зачиненими дверима", - додала вона.

За словами Левітт, США витратили багато часу і ресурсів, аби спробувати покласти край цій війні, і нині Трамп "розчарований, його терпець уривається".

"Він хоче, щоб вбивства припинилися. Але для цього потрібно, щоб обидві сторони війни були готові це зробити. І, на жаль, президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку", - підсумувала речниця.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Дональда Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".