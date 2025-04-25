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У парламентах 7 країн нагадали Трампу про наслідки переговорів з воєнним злочинцем Путіним
16:07 25.04.2025 |
Голови комітетів із закордонних справ європейських парламентів виступили із спільною заявою, у якій закликали американського президента Дональда Трампа та Конгрес США "продемонструвати справжнє лідерство" у протистоянні Росії.
Про це йдеться у документі, який опинився у розпорядженні "Європейської правди".
Документ підписали семеро очільників комітету з питань закордонних справ, серед яких й голова українського комітету - Олександр Мережко. Серед підписантів також голови комітетів з питань закордонних справ Франції, Литви, Латвії, Естонії та Британії, до яких згодом долучився також колега з Чехії.
"На тлі останніх подій, повʼязаних з процесом переговорів і російськими ударами по цивільному населенню в України, голови комітетів закордонних справ низки європейських парламентів виступили зі спільною заявою, в якій назвали речі своїми іменами і звернулися до президента Трампа і Конгресу США", - сказав у коментарі "ЄвроПравді" Мережко.
Підписанти закликали припинити "політику умиротворення", а замість цього - висловити рішучу позицію проти терористичного режиму Росії.
Вони закликали європейські країни негайно конфіскувати заморожені активи Росії та перенаправити їх на підтримку України.
"Не може бути жодних компромісів та зовнішнього тиску на Україну щодо її суверенітету та територіальної цілісності", - наголосили у заяві.
Також окремо вони закликали Сполучені Штати та інших членів НАТО без зволікань прийняти Україну до НАТО, а держав-членів ЄС - прискорити процес вступу України до Європейського Союзу.
"Ми не повинні повторювати помилок Мюнхена 1938 року. Переговори з військовим злочинцем Путіним є очевидно марними; його головна мета - підірвати і принизити нашого союзника, Сполучені Штати", - наголосили в заяві.
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