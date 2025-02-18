Як Україна стала «мозком» НАТО в протистоянні Росії

У той час як Європа була прикута до екстреного саміту в Парижі щодо долі України та ЄС, паралельно спостерігаючи за дедалі більш несподіваними тирадами президента США Дональда Трампа про Росію та стрімким зближенням двох держав, у польському місті Бидгощ без помпи та майже непоміченою відбулася подія, здатна вплинути на подальший перебіг війни.

Тут НАТО та Україна об'єднали зусилля, щоб аналізувати отриманий у війні проти Росії досвід і вивести оборону на якісно новий рівень. Принаймні так звучить одна з цілей центру аналізу, підготовки та освіти JATEC, що відкрився на базі Північноатлантичного альянсу в Бидгощі 17 лютого. Зовсім без помпи, звичайно, не обійшлося - був і оркестр, і натовські генерали в парадній формі, і міністри.

На невеликому майданчику перед новим центром у десятиградусний мороз, але під тентами з підігрівом зібралися нечисленні військові, політики, співробітники НАТО і журналісти, щоб запустити незвичайну для Альянсу ініціативу. JATEC - це перший спільний центр НАТО з країною, що не входить до нього, з країною, що воює, а також єдиний військово-цивільний проект Альянсу.

Липневий саміт НАТО у Вашингтоні постановив: Альянсу є, чого повчитися в України, яка єдина в Європі має комплексний досвід ведення сучасної війни. Шість місяців потому синьо-жовтий прапор було піднято над базою НАТО в Бидгощі під оркестрове аранжування "Ще не вмерла України і слава, і воля..".

"НАТО має вчитися швидше за Росію"

"НАТО не може чекати, тому що Росія вчиться швидко, а ми повинні вчитися ще швидше", - заявив перед присутніми головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє. "Ця війна йде не в далеких країнах. Вона тут і зараз, біля порога НАТО. І НАТО має вчитися й адаптуватися до нових масштабів і темпів", - продовжив він.

У Північноатлантичному альянсі розуміють, що війна Росії виходить за рамки традиційної лінії фронту в Україні. "Ми стикаємося з політичною дестабілізацією, атаками на критично важливу інфраструктуру, інформаційною війною, кібервійною, війною в космосі. Жорстокість окопної війни тепер поєднується зі штучним інтелектом та іншими новітніми технологіями", - зазначив Вандьє у своїй промові, підводячи до того, в чому головний сенс нового центру: "JATEC зробить НАТО сильнішим". Відкриття центру - це не просто гарна новина для України, зазначила, розмовляючи з DW, заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська. "У довгостроковій перспективі JATEC - це величезний актив для Альянсу, тому що він дає нам уроки, здобуті у війні цього століття", які мають допомогти НАТО та його членам удосконалити свою систему стримування та оборони.

Віцепрем'єрка України Ольга Стефанишина і заступниця генсека НАТО Радмила Шекерінська ( у центрі) на церемонії відкриття центру JATEС

Платформа для новаторських підходів до сучасних викликів

Для України новий спільний проєкт з Альянсом важливий з кількох причин, кажуть в її уряді. По-перше, українські офіцери, які вже приступили до своїх обов'язків у Бидгощі, ділитимуться з партнерами досвідом і знаннями, що зблизить Київ з Альянсом. По-друге, завдання центру - забезпечити максимальну взаємосумісність української армії зі збройними силами союзників. По-третє, українці розраховують разом із партнерами шукати новаторські підходи до нових загроз цієї війни.

"Я розглядаю JATEC як платформу, яка допоможе нам реагувати на новітні виклики. Адже від цього залежить, наскільки швидко ми зможемо відповідати на дії противника, а також помічати тенденції, що зароджуються, і перетворювати їх на дієві рішення", - сказав в інтерв'ю DW заступник міністра оборони України Сергій Боєв. Він пояснив, що українські співробітники JATEC отримають можливість достатньою мірою дистанціюватися від поля бою, щоб знаходити інноваційні рішення разом із колегами з НАТО. Насамперед, за його словами, вони займуться розробкою рішень для найнагальніших проблем, таких як боротьба з безпілотниками. Інша тема, якою найближчими роками займатимуться інженерно-технічні експерти НАТО, щоб допомогти Україні, - це планерні бомби. А висновки дослідників застосовуватимуться в навчанні українських військових.

У церемонії відкриття центру JATEC у Бидгощі взяла участь заступниця генсека НАТО Радмила Шекерінська

Зближення України і НАТО йде за планом

Віцепрем'єрміністерка України Ольга Стефанішина окреслила й інші пріоритети: інтенсифікація обміну інформацією між Києвом та альянсом, а також збільшення масштабів і прискорення військової допомоги. Відповідаючи на запитання DW, вона назвала JATEC "мозком", який постачатиме дані та аналітику новому координаційному центру військової допомоги Україні NSATU в німецькому Вісбадені.

Крім того, JATEC - це ще й політичний символ стабільного зближення Києва з НАТО на тлі суперечливих висловлювань з боку адміністрації Трампа та його самого про майбутнє членство України. "Я сьогодні тут, і після всіх заяв Україна та НАТО запустили інститут, мета якого - зробити українські збройні сили оперативно сумісними з альянсом. Незалежно від того, чи буде питання про членство вирішене зараз, або пізніше, оперативна сумісність українських збройних сил і збройних сил НАТО життєво важлива для безпеки Європи, і вона буде досягнута", - заявила Стефанішина. Як Київ, так і НАТО вирішили поки що відокремлювати тактичну і військову співпрацю від політичних рішень. Чим ближчі й тісніші відносини між НАТО й Україною, тим більше вони працюватимуть одне з одним і тим легше буде, коли Україна туди вступить, кажуть досвідчені співробітники штаб-квартири Північноатлантичного альянсу.