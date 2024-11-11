Підвищення облікової ставки до 14% у грудні-2024 очікують 2 члени КМП НБУ проти восьми за її збереження 13%

Переважна більшість - 8 із 10 - членів комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України очікує на збереження облікової ставки на рівні 13% упродовж наступних місяців, однак не відкидає можливості її підвищення, йдеться в опублікованих НБУ в понеділок підсумках дискусії від 30 жовтня.

"На думку двох членів КМП, у міру посилення цінового тиску та можливої реалізації частини проінфляційних ризиків очікування економічних агентів можуть помітно погіршитися, що негативно позначиться на реальній прибутковості гривневих інструментів і потребуватиме відповідної реакції з боку НБУ. Вони очікують, що в грудні ставку потрібно буде підняти до 14%", - додав Нацбанк.

Зазначається, що жоден із учасників дискусії не убачає підстав для пом'якшення відсоткової політики в найближчі місяці.

Зазначається, що вісім членів КМП вважають, що за поточного стану інфляційних очікувань і збереження стійкості валютного ринку утримання облікової ставки на рівні 13% буде достатньо для забезпечення належного рівня захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення.

Учасники дискусії погодилися, що з огляду на посилення цінового тиску понад прогноз та зміщений угору баланс проінфляційних ризиків, заява про наміри (forward guidance) у пресрелізі щодо облікової ставки має бути односторонньою - у бік підвищення. Зокрема, доцільно відобразити готовність НБУ реагувати на реалізацію ризиків для інфляції та загрозу розбалансування очікувань. Це підтвердить наміри НБУ привести інфляцію до цілі 5% на горизонті політики та знизить простір невизначеності для економічних агентів.

Водночас, на думку членів КМП, наступного року, ймовірно, вже після проходження пікових інфляційних значень, НБУ матиме певний простір для обережного пом'якшення процентної політики. Більшість членів КМП очікує, що облікова ставка становитиме близько 12% наприкінці 2025 року.

Як повідомлялося, на засіданні 31 жовтня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 13%, що підтримали 9 із 10 - членів комітету монетарної політики (КМП), при цьому один їхній колега, як і на попередньому засіданні, пропонував підвищити її до 13,5% річних.

Інфляція в річному вимірі за підсумками жовтня 2024 року зросла до 9,7% з 8,6% за підсумками вересня, 7,5% - за підсумками серпня, 5,4% - за підсумками липня і 4,8% - за підсумками червня.

НБУ 31 жовтня в переглянутій прогнозній траєкторії облікової ставки відклав її зниження до 12,5% на третій квартал 2025 року із першого кварталу, як він очікував раніше. Згідно з новими оцінками, у четвертому кварталі 2026 року середня облікова ставка становитиме 11,1% замість раніше очікуваних 10%.