Власник Vodafone приватизує ОГХК за 3,9 млрд грн

Фонд державного майна України провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу майже за 4 млрд грн державного пакета акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

"Викуп відбувся в електронній системі "Прозорро.Продажі". Переможна запропонована ставка - 3 938 351 581 грн", - йдеться в повідомленні ФДМ увечері у вівторок.

Згідно із затвердженими умовами продажу, покупець зобов'язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати в технічне переобладнання та модернізацію щонайменше 400 млн грн, а також сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

"Приватизація підприємства відкриває нові можливості для розвитку титанової промисловості України. Залучення приватного капіталу дасть змогу підвищити технологічний рівень виробництва, розширити експортні можливості та створити нові робочі місця. Це стане важливим кроком для підвищення конкурентоспроможності української промисловості на світовій арені", - зазначив Фонд.

Згідно з інформацією в системі "Прозорро.Продажі", підконтрольне NEQSOL Holding ТОВ "Цемін Україна" стало єдиним претендентом на купівлю ОГХК на призначеному на 9 жовтня аукціоні: за початкової ціни 3 млрд 899,358 млн грн воно запропонувало 3 млрд 938 млн 351,581 тис. грн.

NEQSOL Holding - міжнародна група компаній, що веде бізнес в 11 країнах і володіє в Україні другим за величиною мобільним оператором "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна"). Засновником і власником NEQSOL Holding є громадянин Азербайджану Насіб Гасанов.

"NEQSOL Holding зробив цей крок як потенційний стратегічний інвестор, який у разі визнання переможцем планує разом із виконанням усіх приватизаційних зобов'язань, що охоплюють соціальні, екологічні та технічні аспекти, реалізувати плани з модернізації, розроблення нових продуктів із використанням глибокої переробки сировини та розширення на глобальних ринках", - прокоментував заявку регіональний директор Володимир Лавренчук.

ОГХК розпочало фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК, Житомирська обл.). Раніше ці комбінати були в оренді у структур Дмитра Фірташа.

Уряд у серпні 2016 року вніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації у 2017 році. Її терміни кілька разів відкладали, востаннє у зв'язку з Covid і карантином.

До війни, у другій половині 2021 року ФДМ тричі виставляв ОГХК на аукціон зі стартовою ціною 3,7 млрд грн. Останній аукціон, призначений на 20 грудня, не відбувся, оскільки на нього було подано лише дві заявки, одну з них відхилили через невідповідність законодавству. На той момент одного учасника для продажу було недостатньо.

Цьому передувала заява радника з приватизації ОГХК - ТОВ "BDO корпоративні фінанси" - про те, що міжнародні компанії не готові до участі в аукціоні через відсутність гарантій захисту великих інвестицій з боку Кабінету міністрів. ФДМ і радник зверталися до уряду з проханням надати такі гарантії, однак безрезультатно.

Виручка ОГХК у 2023 році скоротилася на 15,4% - до 1 млрд 946,68 млн грн, а його чистий збиток становив 481,35 млн грн проти чистого прибутку 13,37 млн грн роком раніше. Перший квартал цього року компанія завершила з виручкою 516,57 млн грн і чистим прибутком 30,01 млн грн.



