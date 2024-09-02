Посол ЄС в Україні та міжнародні донори закликають зупинити звільнення Кудрицького з посади голови «Укренерго»

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, регіональні керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC) вважають за необхідне зупинити ухвалення будь-яких управлінських рішень щодо НЕК "Укренерго" до остаточного формування наглядової ради компанії, яка налічує шість членів замість семи.

Відповідний лист від 1 вересня цього року на адресу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, окрім Матернової, підписали регіональна директорка IFC у Європі Інес Роша, керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер, бізнес-омбудсмен Роман Ващук (спостерігачі комітету з призначення наглядових рад держкомпаній України).

Копію листа надіслано керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку та міністру енергетики Герману Галущенку.

"Ми люб'язно просимо, щоб будь-яке рішення про звільнення голови правління «Укренерго» ретельно враховувало наслідки та розглядалося в повній відповідності до найвищих стандартів корпоративного управління, що включало б його розгляд повністю укомплектованою та незалежною наглядовою радою. Тому надзвичайно важливо, щоб комітет із призначень зібрався без жодних подальших зволікань для завершення відбору на вакантну посаду НР «Укренерго», а ухвалення будь-яких важливих управлінських рішень було призупинене, доки цього не станеться", - йдеться в листі, переданому ЕНЕРГОРЕФОРМІ.

У ньому наголошується, що минуло понад місяць від часу завершення співбесід на посаду в НР компанії, однак остаточного рішення ще не ухвалено, і це місце в раді залишається вакантним із 2022 року.

Автори листа акцентували, що створення незалежної наглядової ради є одним із ключових заходів, що забезпечуються значним фінансуванням МФО, підкріпленим гарантіями ЄС та інших донорів і спрямованим "Укренерго" після повномасштабного вторгнення.

Підписанти також акцентували увагу на недопущенні тиску на голову правління "Укренерго" з метою написання ним заяви про звільнення.

"У цьому відношенні ми також наголошуємо на виключній відповідальності НР у призначенні або звільненні голови правління «Укренерго». Нещодавні повідомлення ЗМІ про те, що на нього тиснуть, щоб він пішов у відставку, викликають занепокоєння з погляду узгоджених зобов'язань України з корпоративного управління, включно із суверенним гарантованим фінансуванням від міжнародних фінансових установ, спрямованим на «Укренерго»", - наголошується в листі.

Щодо безпосереднього звільнення автори листа наголосили: "Така подія може поставити під загрозу нашу колективну здатність підтримувати «Укренерго»" та інші пріоритетні заходи життєво важливої енергетичної безпеки України».

Зазначається, що за нинішньої надзвичайно складної ситуації успішна співпраця "Укренерго" з міжнародними партнерами, зокрема з ENTSO-E, МФО, є життєво важливою для безпеки України та підготовки до зими, і будь-які зміни у вищому керівництві компанії необхідно ретельно продумати та добре підготувати.

"Ми залишаємося непохитними у своїй відданості Україні та її відновленню, керуючись нашими спільними цінностями. Ми з нетерпінням очікуємо вашого подальшого лідерства в забезпеченні виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань і продовження шляху реформи корпоративного управління державними підприємствами", - звертаються автори листа до прем'єра.

Як повідомлялося, раніше низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомила, що президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача 30 серпня озвучив вимогу до керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом, однак той відмовився.

Засідання наглядової ради "Укренерго", на якому планують голосування за зняття з посади Кудрицького, призначено на 2 вересня пізно ввечері.

У самій компанії цього питання не коментують.

Мінекономіки України 23 квітня 2024 року оголосило конкурсний відбір на посаду незалежного члена НР "Укренерго", але вона досі працює з однією вакантною посадою, хоча, відповідно до статуту "Укренерго", має складатися із семи членів, зокрема чотирьох незалежних.

Наразі до складу НР "Укренерго" входять Педер Андреасен, Даніель Доббені, Роман Піонковський - незалежні члени, Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко - представники держави. Рішення про відставку голови правління ухвалюється більшістю голосів. На ринку зазначалося, що, незважаючи на бажання основного акціонера домогтися відставки Кудрицького, йому кілька разів вдавалося уникнути цього завдяки підтримці міжнародних партнерів України, а також половини наглядової ради (за даними ринку, глави наглядової ради Даніеля Доббені, а також Петера Андерсена і Юрія Бойка).

У вересні 2022 року посли G7 в Україні вже заявляли про занепокоєння втручанням влади в управління державних ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та НЕК "Укренерго".

Загалом від початку повномасштабної війни загальний обсяг залученої "Укренерго" міжнародної допомоги (кредитів і грантів) становив EUR1,5 млрд.

"Укренерго" - приватне акціонерне товариство, 100% акцій якого перебуває у сфері управління Міненерго.