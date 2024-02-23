МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF

Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) і влада України досягли угоди на рівні персоналу (SLA) за оновленим переліком економічної та фінансової політик для третього перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF, повідомив Фонд у ніч на п'ятницю.

"Я радий повідомити, що співробітники МВФ і влада України досягли угоди на рівні персоналу щодо третього огляду EFF. Угода підлягає затвердженню Радою директорів МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями", - наводяться в релізі слова глави місії Фонду Гевіна Грея по закінченню її роботи у Варшаві 17-22 лютого з представниками України.

Уточнюється, що з урахуванням виконання всіх чотирьох структурних маяків і всіх кількісних критеріїв ефективності, окрім одного (невелике недоотримання податкових надходжень через блокаду кордону), співробітники оцінюють програму як таку, що загалом відповідає графіку, що в разі схвалення Радою директорів дасть змогу виділити Україні близько $880 млн (SDR663,9 млн).

Грей зазначив, що через два роки після вторгнення Росії в Україну людські та економічні наслідки війни продовжують наростати. Остання швидка оцінка збитків і потреб (RDNA-3) оцінила потреби у відновленні в $486 млрд проти $411 млрд роком раніше. Водночас уміле підтримання макроекономічної та фінансової стабільності владою разом зі значним зовнішнім фінансуванням забезпечило більш сильне, ніж очікувалося, відновлення економіки 2023 року: зростання оцінюють у 5% або навіть вище на тлі зниження інфляції та надійних резервів.

"Однак війна і затримки в зовнішньому фінансуванні підривають упевненість, і очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3-4%", - зазначив глава місії.

Він додав, що потреби в бюджетному фінансуванні залишаться дуже високими у 2024 році, що відображає тиск на витрати, пов'язані з війною. За словами представника МВФ, бюджет на 2024 рік залишається відповідним короткостроковим якорем бюджетної політики, і в цьому контексті зусилля мають бути зосереджені на забезпеченні адекватних доходів, визначенні пріоритетності витрат і використанні ліквідності внутрішнього ринку. Грей констатував, що офіційні органи готові швидко реагувати на потрясіння і вже вжили заходів для усунення проблем із ліквідністю, що виникли на початку року через затримки із зовнішнім фінансуванням, однак наголосив на важливості вчасного надання виділеної зовнішньої підтримки, яку прогнозують у розмірі $38 млрд у 2024 році і яка має вирішальне значення для фінансування бюджету й підтримання макроекономічної стабільності.

"Підготовка до врегулювання проблеми зовнішнього комерційного боргу просувається, і важливо завершити її до середини 2024 року і відповідно до параметрів програми. Це, разом із запевненнями кредиторів і донорів офіційного сектору (щодо вкрай пільгового виключного фінансування впродовж періоду програми) та середньостроковим фіскальним коригуванням на основі доходів (що спирається на нещодавно запущену Національну стратегію доходів), матиме вирішальне значення для відновлення стійкості боргу", - зазначив очільник місії МВФ.

Він вважає, що валютний ринок продовжує залишатися загалом стабільним після переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу в жовтні 2023 року, однак за цього режиму обмінний курс має слугувати амортизатором шоків і гарантувати зовнішню стабільність, а ослаблення валютного контролю має здійснюватися розумно та поступово відповідно до Стратегії пом'якшення валютних обмежень НБУ.

На думку представника Фонду, фінансова система залишається стабільною та ліквідною, хоча збереження пильності є виправданим з огляду на невизначеність, пов'язану з війною. Нещодавня оцінка стійкості Національного банку України (НБУ) та оперативні дії щодо усунення дефіциту капіталу стали довгоочікуваними кроками зі збереження стабільності, додав він. Пріоритети на майбутнє включають посилення нагляду і систем фінансового захисту, поглиблення інфраструктури фінансового ринку, зокрема платіжної системи, а також відновлення регулярного оцінювання стійкості і, коли дозволять умови, завершення незалежної перевірки якості активів, зазначив Грей.

Він констатував, що влада, як і раніше, прихильна до широкомасштабних структурних реформ, щоб зберегти макроекономічну стабільність, підтримати цілі розвитку і слідувати шляхом до вступу в ЄС.

Говорячи про реформи, глава місії уточнив, що Національна стратегія доходів має закріпити реформи податкової політики та адміністрування, щоб сприяти збільшенню доходів, необхідних для досягнення цих цілей, при цьому необхідно уникати заходів, які негативно впливають на дохідну базу.

Найближчим часом розпочнеться робота з підготовки бюджетної декларації на 2025-27 роки, в якій необхідно буде пов'язати все ще значні потреби у витратах з необхідністю все більше покладатися на внутрішні ресурси, вважає Грей. Крім того, впровадження середньострокових бюджетних рамок у поєднанні з реформами управління державними інвестиціями допоможе зміцнити зв'язок між національними цілями розвитку, інвестиційними пріоритетами та наявними ресурсами, додав він.

Глава місії зазначив, що необхідно ретельно відстежувати фіскальні ризики, зокрема з боку державних підприємств, щоб забезпечити правильне витрачання державних ресурсів і збереження прийнятного рівня боргу, при цьому Міністерство фінансів має відігравати ключову роль контролера.

"Необхідно посилити нагляд за програмою субсидованого кредитування 5-7-9, щоб підвищити її адресність з огляду на обмежені бюджетні ресурси та знизити ризики фінансового сектору. Ефективна реалізація нещодавно затвердженого закону про корпоративне управління матиме важливе значення для зміцнення сектору держкомпаній", - зазначив представник Фонду.

За його словами, нещодавні реформи, пов'язані з державним управлінням, як-от ухвалення закону про реформування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у грудні 2023 року, є великими досягненнями, а збереження темпів реформ у цій царині, як-от створення нового адміністративного суду, матиме важливе значення для зміцнення довіри громадськості та донорів до підтримки відновлення.

Уточнюється, що місія зустрілася з міністром фінансів Сергієм Марченком, головою Нацбанку Андрієм Пишним та іншими високопоставленими державними посадовцями і хотіла б подякувати їм за тісну співпрацю та відкриті й конструктивні обговорення.

Як повідомлялося, чотирирічна програма EFF у розмірі приблизно $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (приблизно $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня 2023 року.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу в березні 2024 року за підсумками третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року. На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,226 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн ($1113 млн) на початку вересня і грудня. На 2025 рік заплановано два транші: по SDR684 млн ($912 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого планують ще три останні транші по SDR966 млн ($1,288 млрд).