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Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств

14:40 07.02.2024 |

Економіка, Право

 

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про оборонні закупівлі" щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану".

Відповідний законопроєкт №10454 у першому читанні підтримали 317 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєкт має врегулювати проблему визначення прибутку у складі вартості (ціни) товарів, робіт і послуг під час здійснення оборонних закупівель за неконкурентною процедурою під час воєнного стану.

Зокрема, пропонується встановити, що максимальний рівень прибутку у складі ціни продукції оборонного призначення встановлюватиме Кабмін. У випадку, якщо таке обмеження не встановлене, прибуток у своїй пропозиції встановлюватиме сам постачальник.

Цю норму пропонується ретроспективно застосувати до контрактів, укладених в межах державних оборонних закупівель, з 24 лютого 2022 року.
Чому виникла проблема з прибутком постачальників товарів для потреб оборони?

Минулого року неузгодженість законодавства у цій сфері призвела до конфлікту між постачальниками озброєнь та Держаудитслужбою.

Держаудитори вказували, що Кабмін у своїй постанові не включив прибуток в ціну товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відтак постачальники мають повернути його державі. Своєю чергою підприємства ВПК наполягали, що без отримання прибутку не можуть розширити виробництво та інвестувати у нові розробки. Їх позицію підтримало Міноборони.

Зокрема, держпідпримство КБ "Луч" та низка інших постачальників Міноборони зверталися до Кабінету міністрів та керівництва країни через дії та висновки Державної аудиторської служби, яка трактувала закладений у контракти прибуток компаній як збитки державного бюджету.

Своєю чергою голова Держаудитслужби Алла Басалаєва зазначала, що Кабмін у липні 2023 року вніс зміни до своєї постанови, дозволивши компаніям, що укладають контракти з Міноборони, включати прибуток у ціну. Водночас вона наполягала, що прибуток можна включати до контрактів з Міноборони лише починаючи з липня 2023 року, коли Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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