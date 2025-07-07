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АНАЛІТИКА

Трамп про дзвінок із Зеленським: Була стратегічна розмова

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським була "хорошою" і "стратегічною". "У нас була хороша телефонна розмова. Ми говорили про багато різних речей. У нас була дуже хороша розмова. Це була стратегічна розмова", - цитують Трампа з борту літака Air Force One агенції у суботу, 5 липня.

Глава Білого дому додав, що США продовжать допомагати Україні. "Ми їм допомагали, і продовжимо допомагати. Дуже складна ситуація. Побачимо, що буде далі", - сказав він.

На запитання, чи погодяться Сполучені Штати поставити Україні більше ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, як того просив Зеленський, Трампвідповів: "Їм знадобляться вони для оборони... Їм щось знадобиться, бо вони зазнають досить сильних ударів".

Трамп: Путін хоче "продовжувати вбивати людей"

Трамп також сказав, що він залишився дуже незадоволений телефонною розмовою з Путіним, яка відбулася 3 липня, про війну РФ проти України, зазначивши, що російський лідер хоче "продовжувати вбивати людей". "Це дуже важка ситуація. Я вже говорив вам, що був дуже незадоволений своєю розмовою з президентом Путіним. Він хоче йти до кінця, просто продовжувати вбивати людей, це погано", - сказав Трамп.

Крім того, президент США розповів, що під час розмови з Путіним він попередив про можливість посилення американських санкцій через війну Росії проти України. Водночас Путін, за його словами, стурбований такою перспективою і розуміє, що санкції можуть бути введені.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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