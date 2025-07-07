Трамп після розмов із путіним і Зеленським заявив, що не знає, чи зможе припинити війну





Президент США Дональд Трамп невдовзі після розмов із главою рф володимиром путіним та президентом України Володимиром Зеленським заявив, що він не впевнений, чи зможе покласти край війні.

Про це пише Politico.

«Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це, чи ні», - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One напередодні, відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що зможе завершити бойові дії.

А коли його запитали, чи є пріоритетом припинення війни, він відповів ствердно, запевнивши, що хотів би цього.

Президент США зауважив, що Вашингтон допомагав «багатьом країнам», а ситуацію з Україною назвав «угодою Байдена»: «Це не угода Трампа. Я намагаюся її завершити».

Розмови Трампа з путіним та Зеленським

3 липня президент США Дональд Трамп і глава рф володимир путін провели телефонну розмову напередодні Дня незалежності США. Вона тривала близько години.

Глава рф заявив Трампу, що росія не відступить від своїх цілей у війні проти України, але підтвердив готовність продовжити переговорний процес. Водночас помічник російського лідера наголосив, що переговори залишаться двосторонніми між росією та Україною.

Американський президент за підсумками розмови визнав, що «не досяг жодного прогресу» щодо завершення війни в Україні й лишився «не задоволений» дзвінком. Згодом Трамп сказав, що «дуже розчарований» розмовою, оскільки путін «не збирається зупинятися».

Уже наступного дня американський лідер зідзвонився з українським колегою Володимиром Зеленським та обговорив російські повітряні удари й ситуацію на фронті.

Axios писало, що 40-хвилинна розмова здебільшого була присвячена потребам України в протиповітряній обороні. За даними видання, Трамп сказав, що США хочуть допомогти Україні з ППО через зростання російських атак.