Фінансові новини
- |
- 07.07.25
- |
- 11:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп після розмов із путіним і Зеленським заявив, що не знає, чи зможе припинити війну
08:29 07.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп невдовзі після розмов із главою рф володимиром путіним та президентом України Володимиром Зеленським заявив, що він не впевнений, чи зможе покласти край війні.
Про це пише Politico.
«Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це, чи ні», - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One напередодні, відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що зможе завершити бойові дії.
А коли його запитали, чи є пріоритетом припинення війни, він відповів ствердно, запевнивши, що хотів би цього.
Президент США зауважив, що Вашингтон допомагав «багатьом країнам», а ситуацію з Україною назвав «угодою Байдена»: «Це не угода Трампа. Я намагаюся її завершити».
Розмови Трампа з путіним та Зеленським
3 липня президент США Дональд Трамп і глава рф володимир путін провели телефонну розмову напередодні Дня незалежності США. Вона тривала близько години.
Глава рф заявив Трампу, що росія не відступить від своїх цілей у війні проти України, але підтвердив готовність продовжити переговорний процес. Водночас помічник російського лідера наголосив, що переговори залишаться двосторонніми між росією та Україною.
Американський президент за підсумками розмови визнав, що «не досяг жодного прогресу» щодо завершення війни в Україні й лишився «не задоволений» дзвінком. Згодом Трамп сказав, що «дуже розчарований» розмовою, оскільки путін «не збирається зупинятися».
Уже наступного дня американський лідер зідзвонився з українським колегою Володимиром Зеленським та обговорив російські повітряні удари й ситуацію на фронті.
Axios писало, що 40-хвилинна розмова здебільшого була присвячена потребам України в протиповітряній обороні. За даними видання, Трамп сказав, що США хочуть допомогти Україні з ППО через зростання російських атак.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп про дзвінок із Зеленським: Була стратегічна розмова
|Трамп після розмов із путіним і Зеленським заявив, що не знає, чи зможе припинити війну
|Зеленський назвав розмову із Трампом «найкращою за весь цей час»
|«Чому ви караєте Україну?»: газета, яку любить Трамп, звернулася до нього із закликом озброювати Київ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський: в ході російської атаки десятки «Шахедів» були збиті перехоплювачами
|Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба
|НАБУ провело обшуки в ексглави Міноборони Резнікова - джерела
|В Україні відновили обов'язкове подання статистичної звітності для бізнесу
|Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії – Сметанін
|Сили оборони уразили підприємство з виробництва бойових частин для «шахедів» у Московській області
Бізнес
|Reuters: авіаційні крісла стали вузьким місцем у виробництві літаків
|Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials
|Гендиректор Intel хоче відмовитися від виробничого процесу, що коштував компанії мільярди
|Друковані плати з рідким металом самовідновлюються та працюють попри пошкодження
|Google оштрафували на $314 млн за передачу даних з неактивних пристроїв
|Миші без мами: вчені виростили здорових мишенят із двох сперматозоїдів
|Новий ШІ Microsoft MAI-DxO ставить діагнози в 4 рази точніше за людей