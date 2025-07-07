«Чому ви караєте Україну?»: газета, яку любить Трамп, звернулася до нього із закликом озброювати Київ

Американська щоденна газета New York Post, яку постійно читає президент США Дональд Трамп, випустила звернення, у якому закликала його підтримувати Україну.

Про це йдеться в редакційній статті таблоїда.

Як зауважила редакція медіа, Трамп був «розчарований» розмовою з російським лідером володимиром путіним, зазначивши, що саме після того дзвінка рф завдала одного з найбільших ударів по Києву від початку повномасштабної війни.

«То чому ж, пане президенте, ваша адміністрація карає Україну?» - питають у New York Post.

Також таблоїд написав про рішення Пентагону призупинити постачання засобів протиповітряної оборони, нагадавши Трампові про українську репортерку, яка в Нідерландах питала в нього про системи Patriot та розповідала про свого чоловіка.

Редакція питає, чому Вашингтон погрожує покинути Київ. Там відкидають заяви про те, що допомога Україні не в інтересах США і може нашкодити, адже таке переконання нав'язують «збочені ідеологи».

Але, на думку авторів статті, найголовніше, що доля України є «сигналом для світу про Америку».

«путін готовий проливати кров свого народу в останній боротьбі за імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це не лише загрожуватиме Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а наше терпіння коротке», - пише New York Post.

Як наголошує редакція, путін розуміє «лише силу», тож він «продовжуватиме ображати та ігнорувати вас (Трампа - ред.)», якщо США не візьмуть на себе зобов'язання захищати Київ.

«Падіння України - це не катастрофа, у якій можна звинувачувати когось іншого або пояснювати її незначністю. Це дестабілізує світ, послабить Америку та негативно позначиться на вашому президентстві. Не відступайте», - закликав Трампа таблоїд.

New York Post вважають улюбленою газетою Трампа. Ще під час першого президентського терміну він позитивно ставився до неї та підтримував контакти з власником таблоїда Рупертом Мердоком.

Зараз примірник New York Post щоранку кладуть на стіл Трампа, вказує колишній журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш. Це одне з небагатьох видань, яке постійно читає Трамп і до якого дослухаються в MAGA-колах.