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«Чому ви караєте Україну?»: газета, яку любить Трамп, звернулася до нього із закликом озброювати Київ
08:25 07.07.2025 |
Американська щоденна газета New York Post, яку постійно читає президент США Дональд Трамп, випустила звернення, у якому закликала його підтримувати Україну.
Про це йдеться в редакційній статті таблоїда.
Як зауважила редакція медіа, Трамп був «розчарований» розмовою з російським лідером володимиром путіним, зазначивши, що саме після того дзвінка рф завдала одного з найбільших ударів по Києву від початку повномасштабної війни.
«То чому ж, пане президенте, ваша адміністрація карає Україну?» - питають у New York Post.
Також таблоїд написав про рішення Пентагону призупинити постачання засобів протиповітряної оборони, нагадавши Трампові про українську репортерку, яка в Нідерландах питала в нього про системи Patriot та розповідала про свого чоловіка.
Редакція питає, чому Вашингтон погрожує покинути Київ. Там відкидають заяви про те, що допомога Україні не в інтересах США і може нашкодити, адже таке переконання нав'язують «збочені ідеологи».
Але, на думку авторів статті, найголовніше, що доля України є «сигналом для світу про Америку».
«путін готовий проливати кров свого народу в останній боротьбі за імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це не лише загрожуватиме Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а наше терпіння коротке», - пише New York Post.
Як наголошує редакція, путін розуміє «лише силу», тож він «продовжуватиме ображати та ігнорувати вас (Трампа - ред.)», якщо США не візьмуть на себе зобов'язання захищати Київ.
«Падіння України - це не катастрофа, у якій можна звинувачувати когось іншого або пояснювати її незначністю. Це дестабілізує світ, послабить Америку та негативно позначиться на вашому президентстві. Не відступайте», - закликав Трампа таблоїд.
New York Post вважають улюбленою газетою Трампа. Ще під час першого президентського терміну він позитивно ставився до неї та підтримував контакти з власником таблоїда Рупертом Мердоком.
Зараз примірник New York Post щоранку кладуть на стіл Трампа, вказує колишній журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш. Це одне з небагатьох видань, яке постійно читає Трамп і до якого дослухаються в MAGA-колах.
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