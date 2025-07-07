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Bloomberg: Зеленський обговорював із Трампом заміну посла України в США
13:26 07.07.2025 |
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня обговорив питання заміни нинішнього українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової.
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерело, обізнане з цим питанням, пише "Європейська правда".
За словами неназваного співрозмовника агентства, до списку потенційних кандидатів на посаду посла у Вашингтоні входять прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.
Зеленський доручив МЗС обговорити з американською стороною питання про призначення нового посла України, зазначило джерело.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 4 липня.
У червні глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ - вони очікуються у липні.
Нагадаємо, торік у вересні довкола посади посла України у США спалахнув скандал, коли президент Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів у розпал президентської виборчої кампанії відвідав завод з виробництва снарядів у Пенсильванії.
Тоді спікер Палати представників США Майк Джонсон зажадав звільнення Оксани Маркарової з посади посла, заявляючи, що саме вона організувала захід, на якому "не було жодного республіканця".
Також Джонсон заявив, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США.
Володимир Зеленський у відповідь відмовився обговорювати звільнення Маркарової.
Маркарова перебуває на посаді посла у США з 25 лютого 2021 року - тобто понад чотири роки. Каденція українських послів за кордоном у середньому триває близько 3-5 років. и
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