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АНАЛІТИКА

Зеленський назвав розмову із Трампом «найкращою за весь цей час»

 


Президент Володимир Зеленський вважає недавню розмову зі своїм американським візаві Дональдом Трампом "найкращою розмовою за весь цей час".

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні у суботу, 5 липня, пише "Європейська правда".

Український президент у своєму щоденному вечірньому зверненні прокоментував розмову із лідером США, яка відбулася 4 липня.

"По розмові з президентом Сполучених Штатів Америки, яка була напередодні. Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна", - відзначив він.

За словами Зеленського, вони обговорили тематику протиповітряної оборони.

"Саме Patriot - ключ до захисту від балістики. Обговорили ще кілька важливих питань, які детально пропрацюють наші команди вже на зустрічах найближчим часом", - додав президент України.

Зазначимо, одразу після розмови Зеленський у соцмережах публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.

А Трамп, своєю чергою, заявив, що задоволений розмовою з Володимиром Зеленським напередодні.

Також, під час спілкування із журналістами, на питання щодо постачання американської зброї Україні президент США сказав, що "ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати".
 

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