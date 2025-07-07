Фінансові новини
- |
- 07.07.25
- |
- 11:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський назвав розмову із Трампом «найкращою за весь цей час»
08:29 07.07.2025 |
Президент Володимир Зеленський вважає недавню розмову зі своїм американським візаві Дональдом Трампом "найкращою розмовою за весь цей час".
Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні у суботу, 5 липня, пише "Європейська правда".
Український президент у своєму щоденному вечірньому зверненні прокоментував розмову із лідером США, яка відбулася 4 липня.
"По розмові з президентом Сполучених Штатів Америки, яка була напередодні. Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна", - відзначив він.
За словами Зеленського, вони обговорили тематику протиповітряної оборони.
"Саме Patriot - ключ до захисту від балістики. Обговорили ще кілька важливих питань, які детально пропрацюють наші команди вже на зустрічах найближчим часом", - додав президент України.
Зазначимо, одразу після розмови Зеленський у соцмережах публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.
А Трамп, своєю чергою, заявив, що задоволений розмовою з Володимиром Зеленським напередодні.
Також, під час спілкування із журналістами, на питання щодо постачання американської зброї Україні президент США сказав, що "ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп про дзвінок із Зеленським: Була стратегічна розмова
|Трамп після розмов із путіним і Зеленським заявив, що не знає, чи зможе припинити війну
|Зеленський назвав розмову із Трампом «найкращою за весь цей час»
|«Чому ви караєте Україну?»: газета, яку любить Трамп, звернулася до нього із закликом озброювати Київ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський: в ході російської атаки десятки «Шахедів» були збиті перехоплювачами
|Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба
|НАБУ провело обшуки в ексглави Міноборони Резнікова - джерела
|В Україні відновили обов'язкове подання статистичної звітності для бізнесу
|Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії – Сметанін
|Сили оборони уразили підприємство з виробництва бойових частин для «шахедів» у Московській області
Бізнес
|Reuters: авіаційні крісла стали вузьким місцем у виробництві літаків
|Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials
|Гендиректор Intel хоче відмовитися від виробничого процесу, що коштував компанії мільярди
|Друковані плати з рідким металом самовідновлюються та працюють попри пошкодження
|Google оштрафували на $314 млн за передачу даних з неактивних пристроїв
|Миші без мами: вчені виростили здорових мишенят із двох сперматозоїдів
|Новий ШІ Microsoft MAI-DxO ставить діагнози в 4 рази точніше за людей