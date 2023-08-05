Бермудський трикутник «слуг народу»: Як не потонути, врятувати рейтинг і монобільшість

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Парламентські "слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією зараз борсаються у трикутнику між особистими інтересами "слуг", фракційною дисципліною та перспективою втрати статусу монобільшості. Наразі це виливається у скандали навколо закордонного відпочинку "слуг". Наступним серйозним випробуванням на міцність для президентської фракції стане голосування за поновлення е-декларування. Арахамія публічно лякає "слуг" політичним тиском, але реальних інструментів для цього Володимиру Зеленському та його офісу бракує.

Одні особисті інтереси проти інших особистих інтересів



Парламентські "слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією зараз борсаються у трикутнику між особистими інтересами "слуг", фракційною дисципліною та перспективою втрати статусу монобільшості. Наразі це виливається у скандали навколо закордонного відпочинку "слуг". Наступним серйозним випробуванням на міцність для президентської фракції стане голосування за поновлення е-декларування. Арахамія публічно лякає "слуг" політичним тиском, але реальних інструментів для цього Володимиру Зеленському та його офісу бракує.

Незабаром фракція "слуг" може втратити ще кілька нардепів. Тригером може стати друге читання законопроекту №9534 про поновлення е-декларування. Українська влада пообіцяла МВФ (структурний маяк №9 у меморандумі), що цей закон буде ухвалено не пізніше липня. Проект №9534 було внесено Арахамією та ще 40 депутатами 26 липня і наступного дня прийнято у першому читанні. Друге читання очікується у серпні, тобто зобов'язання вже прострочено. Втім, це ще не велике лихо. Серйозна проблема буде, якщо закон у другому читанні не набере 226 голосів (тоді доведеться вносити новий законопроект), або він буде ухвалений у такому вигляді, який не влаштує західних партнерів, або голосування поправок затягнеться до жовтня. У всіх цих випадках МВФ може взагалі відмовитись виділити черговий транш. До того ж будуть заблоковані будь-які переговори щодо вступу України до Євросоюзу та НАТО.

За словами Арахамії, є кілька "слуг", які не бажають підтримувати цей закон. "Так, їх кілька, ми беремо їх у роботу, даємо останній шанс, - заявив глава фракції. - Коли є міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення потрібно просто виконувати, як обіцяли".

Журналіст запитав: "Отже, якщо ці кілька людей не проголосують за ключовими законами, витягнуть картку, не прийдуть на засідання тощо - чи буде рішення про виключення та подальший тиск, щоб вони здали мандат?" - "Абсолютно вірно", - відповів Арахамія.

Чого боїться Банкова

Говорячи про "кілька" слуг, які не хочуть голосувати за командою, Арахамія трішки лукавить. Швидше їх кілька десятків. Інакше жодної проблеми із проектом №9534 взагалі не було б.

У першому читанні цей проект отримав 299 голосів, зокрема 191 голос "слуг народу". Тому якщо кілька голосів "слуг" загубиться дорогою до другого читання, це ніяк не позначиться на кінцевому результаті.

Але розвиток подій може бути драматичнішим. Деякі депутатські групи можуть завалити профільний комітет своїми правками. Зокрема, очікуються атаки на норму проекту, згідно з якою проміжків, не покритих річними деклараціями, не буде: усі декларанти мають звітувати про свої статки і за 2021, і за 2022, і за 2023 рік. А багатьом депутатам хочеться мати річну лазівку, в яку можна було б сховати всі свої раптові прибутки. Якщо ці спроби не пройдуть, кількість голосів за друге читання з боку депутатів, які не перебувають у фракції "слуг", може різко зменшитися. А якщо ще й із боку "слуг" підтримка скоротиться на кілька десятків голосів, тоді проект може провалитися.

Офіс Зеленського, звісно, має важелі впливу на депутатський корпус, але вони не для всіх депутатів однаково ефективні. Чотири роки тому всіх "слуг" об'єднувала ейфорія від перемоги на виборах, але зараз зростає кількість тих, хто не бачить сенсу у командній грі. "Має бути політична відповідальність, в ідеалі така людина має здати мандат. Ми на це можемо вплинути лише політичним тиском", - говорить Арахамія.

Проте дуже сумнівно, щоби кожен порушник фракційної дисципліни відмовився від мандата. Максимум, що загрожує таким "слугам", це виключення із фракції. Але навіть цього покарання, швидше за все, не буде.

Чотири роки тому за підсумками виборів партія "Слуга народу" отримала в парламенті 254 місця (124 за партійним списком та 130 у мажоритарних округах). Для більшості досить 226 місць, а "слуги" мали на 28 мандатів більше. Відтоді фракція "слуг" скоротилася на 17 осіб. Щоправда, двоє з них - Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко - пересіли до парламентської президії, тож їх можна зараховувати до складу правлячої монобільшості. Але якщо фракція втратить ще 14 осіб, то настане парламентська криза.

Насамперед, під питанням опиниться легітимність спікера Стефанчука та першого віце-спікера Корнієнка. Виникне потреба у формуванні нової коаліції, яка, у свою чергу, має сформувати новий уряд. Зрозуміло, що Банкова, як і верхівка "слуг", зовсім у цьому не зацікавлена і намагатиметься цього уникнути.

"Є низка наших політичних опонентів, які намагаються роздмухати абсолютно кожну історію, кричать: коли ж ви вже виключите когось із фракції. Стратегія тут зрозуміла. У нас є монобільшість, але якщо ми й надалі в такому ж темпі виключатимемо, вона може перестати бути монобільшістю, і тоді доведеться формувати коаліцію", - чесно поділився побоюваннями Арахамія.

Тому масового виключення неслухняних "слуг" із фракції не буде. Хіба що виженуть одного-двох, щоб зобразити принциповість перед глядачами телемарафону.

Рейтинг замість принципів

Очевидно, всіх цих проблем можна було б уникнути. Візьмемо ті ж самі скандали навколо закордонного відпочинку "слуг". Ще 15 лютого 2022 р., незадовго до початку великої війни, 139 нардепів на чолі з Арахамією внесли законопроект №7055, який забороняв виїзд за кордон деяким категоріям осіб, включаючи нардепів, на період воєнного стану. Цікаво, що в число авторів проекту увійшли Тищенко і Торохтій, які потім чудово розважалися в Таїланді та Болгарії, і жодні високі принципи їм не завадили. Якби офіс Зеленського тоді, у лютому минулого року, наполіг на ухваленні цього закону, можна було б говорити про те, що він дбає про державні інтереси. Але лише на початку 2023 р. з'явилися указ Зеленського та постанова Кабміну, і їх мотивом була турбота про рейтинги. Жодного закону про порядок виїзду нардепів за кордон під час воєнного стану досі не ухвалено.

Щодо е-декларування, то просто не треба було його скасовувати. Про те, що його доведеться поновлювати, дуже швидко пояснили західні партнери. І ще у вересні минулого року Арахамія вніс проект №8071, який так і називався: "Про внесення змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу". Але у Банкової тоді не знайшлося політичної волі змусити "слуг" поновити е-декларування. Така воля з'явилася лише зараз, коли під загрозою опинилися одночасно гроші МВФ та переговори про вступ до ЄС та НАТО, тобто, зрештою, знову ж таки рейтинг влади.

А найсмішніша проблема - це коаліція, про яку з таким непереборним страхом говорить Арахамія. Це, знову ж таки, виключно проблема рейтингів Зеленського та "слуг". Бо з погляду інтересів держави це взагалі не проблема. Проблемою навпаки є відсутність широкої коаліції національної єдності (природно, без проросійських сил) під час великої війни. І в очах західних партнерів це теж має дивний вигляд.

Але Банкова свій вибір зробила: вона рятуватиме монобільшість, щоб ні з ким не ділитися владою - і рейтингом. Це означає, що ані офіс Зеленського, ані, тим більше, Арахамія не зможуть встановити у фракції жорстку дисципліну. І всі залишаться при своїх інтересах. Усі, окрім держави Україна.