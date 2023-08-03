Розпиляти бюджет. Чи захочуть інвестори після Київщини відновлювати решту України

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Бувають збіги випадкові, але багатозначні. Цілком випадково посли G7 обговорили перспективи відбудови України з прем'єром Денисом Шмигалем одразу після виходу скандального розслідування про "Велику відбудову" Київської області.

Список недовіри

Приводами для зустрічі послів із главою уряду стали підсумки Конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно у Лондоні, та підготовка до чергової такої конференції, яка відбудеться наступного року у Німеччині. Резюмуючи розмову із Шмигалем, посли G7 акцентували на тому, що українська влада має забезпечити прозорість та підзвітність західної фінансової допомоги. "Прозорість та підзвітність є вирішальними для того, щоб залучити приватний сектор до відновлення та реконструкції України", - наголосили вони.

Також посли навели цілий список антикорупційних реформ, які має провести Україна. Фактично, це домашнє завдання для української влади перед конференцією в Німеччині. Цей список включає своєчасне обрання нового глави НАЗК (повноваження Олександра Новікова закінчуються 15 січня 2024 р.); відновлення системи декларування майна та звітності фінансування політичних партій; посилення антикорупційних інституцій, таких як САП та АРМА; ухвалення законів для забезпечення сильного та незалежного Антимонопольного комітету та вдосконалення корпоративного управління державними підприємствами відповідно до керівних принципів ОЕСР.

Виглядає це як список недовіри: ми сумніваємося у вашій чесності і тому хочемо убезпечити свої гроші таким переліком вимог. Якби була довіра, то весь цей список був би зайвим. Зокрема, послам не потрібно було б принижувати український уряд нагадуванням про необхідність своєчасно виконати норму українського закону - провести конкурс на посаду голови НАЗК. А всі ці пункти про посилення САП, АРМА, АМК говорять лише про відчайдушні спроби Заходу знайти хоч якісь способи врятувати майбутню фінансову допомогу від розкрадання.

Схематоз на Київщині

Коли донори грошей мають недовіру до одержувача допомоги, то що має зробити одержувач? Звісно, він має постаратися розвіяти усі сумніви донорів. І найкращий спосіб цього - довести, що він заслуговує на довіру, на прикладі вже реалізованого проекту.

Перший регіон, звільнений від окупантів, - це Київська область. Іноземні лідери, приїжджаючи до Києва висловити підтримку українському народу, незмінно відвідували Бучу, Ірпінь, Бородянку, Гостомель та інші населені пункти Бучанського району, які постраждали від російських звірств.

І це перший регіон, куди пішли великі гроші на відбудову. Здавалося б, влада, чекаючи мільярдного дощу від жалісливого Заходу, мала б зробити з Київської області зразково-показовий приклад ефективного витрачання коштів.

Але на практиці вийшло геть інше. Про це розповіло журналістське розслідування, яке з'явилося на Bihus.Info. "Ми проаналізували декілька компаній, що отримали мільйони на відбудову, і знайшли багато цікавого, зокрема, і зв‘язки із заступником керівника ОП Олексієм Кулебою, - стверджують розслідувачі. - "Велика відбудова" Київщини перетворилася на відвертий схематоз, а сотні мільйонів отримали компанії із сумнівними зв‘язками та репутацією. Деокуповані міста і села "відбудовують" фірми із шлейфом кримінальних справ, зв'язком з чиновником-сепаратистом і навіть куплені на OLX. А обирали їх найчастіше без конкурсів, за невідомими критеріями і усними домовленостями".





Сліди ведуть на Банкову?

Олексій Кулеба очолював Київську обласну держадміністрацію з 8 лютого по 15 березня 2022 р., а потім з 21 травня 2022 р. по 24 січня 2023 р., після чого перейшов на посаду заступника керівника Офісу президента. Влітку минулого року, якраз після повернення Кулеби у крісло голови ОДА, стартував процес відбудови Київської області. Замовлення на роботи робилися як окремими міськими та селищними радами, так і централізовано через профільний департамент Київської ОДА. Весь цей процес, за даними журналістів, перетворився на суцільний хаос: більшість договорів було підписано з підрядниками безпосередньо, без проведення тендерів, самі договори або не публікувалися в системі Prozorro взагалі, або публікувалися з великим запізненням, на схожі роботи на одних і тих самих об'єктах могло бути одразу декілька замовлень тощо. Втім, ключовою претензією є підхід до самого вибору підрядників.

Не будемо переказувати весь фактаж, але наведемо один фрагмент щодо Бучі. "Підрядів на загалом приблизно 40 млн грн отримала компанія з помилкою в назві - "Булівельна компанія "Відбудова". Ймовірно, помилка пояснюється поспіхом, адже фірму реєстрували юристи, виставили її на продаж на порталі оголошень OLX, і ледь не одразу після купівлі новими власниками вона вже отримала перші замовлення. Директор підприємства Борис Лісовський раніше працював у київському КП "Київблагоустрій", де тоді ж працював Тімур Ткаченко - колишній бізнес-партнер Олексія Кулеби, який нині є заступником очільника ОП, але у 2022-му був керівником Київської ОДА, яка курувала процес відбудови і сама долучалася до роздачі підрядів, - розповідає Bihus.Info. - Місцеві, в будинках яких роботами займалася "Відбудова", скаржаться на роботу майстрів. Кажуть - працювали не професійні будівельники, а ті, кого вдалося знайти і вмовити працювати. Частина робіт, яку фірма мала виконати, не виконана досі".

Олексій Кулеба в інтерв'ю журналістам заявив, що підрядників намагалися обирати серед місцевих бізнесменів. Але його слова дисонують із попереднім розслідуванням на Bihus.Info, яке розповіло, що мільйонні підряди на відбудову зруйнованих росіянами будівель у Київській області отримала компанія "Архстройтехнадзор", створена в Маріуполі. У лютому 2022 р. її директором став Богдан Ковпак із Маріуполя. "Раніше він працював інженером на "Азовсталі" і в своїх соцмережах виставляв спільне фото з Ростиславом Шурмою - на той момент керівником "Запоріжсталі", який нині працює заступником керівника Офісу президента і опікується питаннями відбудови, - каже Bihus.Info. - Вже з літа 2022 р. маріупольська компанія почала отримувати великі підряди від Київської ОДА на ремонти та відновлення пошкоджених росіянами будинків та навчальних закладів - без тендерів, напряму... До кінця 2022 р. сума замовлень на роботи з відновлення від КОДА досягла понад 30 млн грн". Шурма заявив журналістам, що не впливав і не збирається впливати на отримання будь-якими компаніями будь-яких підрядів.

Як відреагують Зеленський та Захід

Звісно, можна підозрювати розслідувачів Bihus.Info в упередженості, тенденційності, необ'єктивності, виконанні чийогось політичного замовлення. Не виключено, що Олексій Кулеба та Ростислав Шурма не мають жодного стосунку до успіхів у здобутті багатомільйонних підрядів на реконструкцію будівель на Київщині таких фірм, як "Булівельна компанія "Відбудова" та "Архстройтехнадзор", які не мали жодного досвіду у відбудові житла. Але навіть якщо Кулеба і Шурма особисто не втручалися у роздачу підрядів, залишається питання про їхню відповідальність за те, як було організовано цей процес.

Замість того, щоб зробити з Київської області зразково-показовий приклад для західних інвесторів, влада влаштувала схематоз (за версією Bihus.Info) - або, як мінімум, дозволила схематоз. У будь-якому разі Захід отримав огидну картинку, яка здатна відбити у нього бажання фінансувати відбудову деокупованих регіонів. А Росія отримала чудовий аргумент для пропаганди проти України. Звинувачувати в цьому журналістів-розслідувачів безглуздо - вони лише покопалися в інформації з відкритих джерел. Звинувачувати треба тих людей у владі, хто запускає схеми чи не заважає чиїмось схемам працювати.

Причому тінь падає саме на офіс Володимира Зеленського, бо обласні держадміністрації належать до президентської вертикалі влади, їх глави призначаються президентом. Два місяці тому Зеленський звільнив начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка саме після розслідування Bihus.Info, яке виявило, що гроші за роботи з відбудови Гостомеля одержують фейкові підприємці та компанії.

З іншого боку, Заходу важливі не персоналії, а правила. Весь той схематоз під прикриттям хаосу та поспіху, який спостерігається на Київщині, західні партнери проектують на всю Україну. І якщо зараз звучать відмовки, мовляв, ми просто дуже квапилися, то після війни буде те саме, тільки в грандіозніших масштабах. А Захід таких перспектив не хоче.

У найгіршому варіанті він просто не дасть грошей. Або дасть мало і лише у вигляді кредитів, а приватні інвестори взагалі не прийдуть.

У більш оптимістичному варіанті західні партнери просто викинуть українську владу з процесу розподілу допомоги та фінансуватимуть проекти безпосередньо. Скажімо, треба збудувати у Бучі будівлю на місці зруйнованої - донори дадуть гроші лише за умови, що вони самі проведуть тендер для підрядників і самі прийматимуть роботу, щоб ніхто не отримав відкатів ані на міському, ані на обласному, ані на центральному рівні.

Так, це дуже ганебні умови. Але щоб цього уникнути, команда Зеленського має продемонструвати, що вона здатна вчитися на помилках, виправляти поведінку та вміти робити цукерку, а не щось протилежне. До конференції в Берліні ще є час.