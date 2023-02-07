Коломойський заявив у суді про продаж росіянам акцій «Криворізького залізорудного комбінату» за $930 мільйонів

Акції Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК), які належали українському бізнесмену, змінили власника, стверджує видання NV Бізнес, посилаючись на рішення Лондонського суду.

За їхніми даними, Коломойський продав 50% копальні у Кривому Розі за $926 млн росіянину Михайлу Воєводіну - нібито таку незвичайну угоду до націоналізації ПриватБанку бізнесмен уклав із російським бізнесменом.

При цьому наголошується, що Коломойський продовжує керувати копальнями.

Видання посилається на опубліковане 31 січня 2023 рішення Високого суду Лондона, згідно з яким той посилив дії судового наказу про всесвітній арешт активів (WFO, Worldwide Freezing Order) колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Тепер WFO можна застосувати до операцій, проведених протягом останніх 5 років, тобто після введення всесвітнього арешту. Це стосується дивідендів, їхнього розподілу чи іншого доходу, а також банківських рахунків на суму понад мільйон фунтів стерлінгів. Аргументи сторони Коломойського суд не до відома не взяв.

"У договорі є кілька дивовижних особливостей. По-перше, на документі зазначені ініціали сторін угоди, а не повні імена; по-друге, не зазначено термін, за який мають бути завершені виплати; по-третє, не зазначено юрисдикції для вирішення спорів, хоча нагорі документа і зазначено, що його було підписано в Женеві. За умовами угоди, Коломойський продовжує керувати проданою часткою до завершення розрахунків, а Воєводін погодився обмежити своє право розпоряджатися акціями", - зазначило видання, посилаючись на зауваження представника ПриватБанку під час засідання.

При цьому із посиланням на суддю наголошується, що "договір КЗК відрізняється своєю неформальністю - дивно, що угода, яка фіксує зобов'язання сплатити майже $1 млрд на виконання певних умов, має таку форму". Він також погодився з висновком представника ПриватБанку, що договір показав наявність тісних стосунків та високого ступеня довіри між Коломойським та Воєводиним.

Воєводін та Селіванова були в Єдиному держреєстрі юросіб та фізосіб-підприємців серед кінцевих власників КЗРК у 2019-2020 роках.

У британському суді фінустанова звинувачує колишніх власників у виведенні майже $2 млрд. Наразі сума дорівнює $4 млрд з урахуванням відсотків, наведені в публікації дані ПриватБанку.

У 2017 році Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь банку, наклавши всесвітній арешт на активи Коломойського та Боголюбова до остаточного вирішення спору. Серед списку активів, які Коломойський надав суду у 2018 році, під номером 112 фігурувало право на отримання ним із Боголюбовим $926,8 млн компенсації за 100% компанії Kadis, яка володіє 50% компанії Starmill Limited - безпосередньому власнику КЗРК.

ПриватБанк намагався поширити WFO, зокрема, на виплати Коломойському та Боголюбову за акції комбінату, випливає із матеріалів справи. Рішення, одержане 31 січня, потенційно дозволяє це зробити. З матеріалів суду досі не ясно, чи Воєводін здійснив хоча б один платіж як компенсацію Коломойському.

28 травня 2021 року акціонери КЗРК затвердили виплату дивідендів за 2013-2020 роки - на загальну суму 8,84 млрд грн, або $326 млн. Частка Kadis, яку за ланцюжком мають отримати Коломойський з Боголюбовим, становила $163 млн.

У справі зазначається, що до 7 грудня 2021 року Kadis отримала $60 млн на свій рахунок у банку "Кредит-Дніпро", ще $5 млн мають бути пізніше переведені до цього ж банку з рахунку Kadis у PIN Банку. До початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну гроші так і не потрапили до Newsteel - наступної компанії в ланцюжку. А після початку повномасштабної війни обмеження, запроваджені Національним банком України, унеможливили переказ коштів. Про решту виплачених дивідендів, близько $100 млн, нічого не відомо, зазначалося в матеріалах справи.

В Україні Михайла Воєводіна разом із російськими бізнесменами Євгеном Гінером та Олександром Бабаковим багато років називали непублічними співвласниками групи VS Energy, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом та PIN Банком. 2006 року в Женеві Коломойський, Боголюбов, Пінчук, Воєводін, Бабаков та президент VS Energy Михайло Спектор домовилися про створення спільного феросплавного холдингу. Воєводіну із партнерами дісталося 20% в об'єднанні.

З кінця нульових VS Energy керувала заводом "Дніпроспецсталь". Серед його співвласників журналісти проєкту Схеми влітку 2020 року виявили компанії Коломойського та Віктора Медведчука.

Після окупації Росією Криму групу було реорганізовано. Українська ВС Енерджі керує виключно енергетикою. Її публічні власники - громадяни Латвії Артурс Альтбергс, Валтс Вігантс, Вілліс Дамбіньш та Німеччини - Олег Сізерман та дружина Гінера Марина Ярославська. Готельною мережею Premier Hotels володіє співвласник КЗК Наталія Селіванова та Дамбіньш. Селіванова отримала активи в процесі розлучення з паном Воєводіним, стверджував Дамбіньш в інтерв'ю Forbes Baltics.

Звернення Нацполіції до Державної прикордонної служби через наявність зеленого сповіщення у травні 2019 року спричинило заборону в'їзду Воєводіну в Україну. Бізнесмен, який має російське, словацьке та ізраїльське громадянство, оскаржив це рішення в суді і в квітні 2021 р. домігся його скасування, випливає з рішення суду. Зокрема, його юристи надали листи та довідки від Офісу генерального прокурора України, Європолу та російських правоохоронців про відсутність даних щодо його притягнення до кримінальної відповідальності як обвинуваченого чи підозрюваного. До того ж своє поданням прикордонникам відкликала й Нацполіція.

19 жовтня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти низки російських бізнесменів та членів їхніх сімей. Серед інших у документі зазначені чинний власник PIN Банку Євген Гінер та Михайло Воєводін.

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізняку. У складі КЗРК чотири шахти: "Покровська" (колишня "Жовтнева"), "Криворізька" ("Батьківщина"), "Козацька" (раніше - "Гвардійська") та "Тернівська" (раніше - рудоуправління ім. Орджонікідзе, потім ім. Леніна).

Компанії Starmill Limited належить 99,88% акцій комбінату.

Операційне управління КЗРК здійснює група "Приват".