Єленський став куратором релігійної сфери. Хто він і як ставиться до УПЦ та ПЦУ

Віталій Червоненко / BBC News Україна

Президент розпочав реформу державної політики у релігійній сфері: з його ініціативи уряд посилив держслужбу, яка опікується релігійними питаннями, та призначив туди нового керівника - Віктора Єленського.

Рішення уряд схвалив 16 грудня, але його ще має формально підписати прем'єр Денис Шмигаль, після чого документ офіційно опублікують. Призначення підтверджує і сам Єленський, і співрозмовник ВВС в уряді.

Наприкінці листопада ВВС поспілкувалася з паном Єленським про ситуацію в українському православ'ї.

Ще у листопаді президент Зеленський анонсував суттєву зміну політики в релігійній сфері, очищення від російських впливів та натякнув на кадрові зміни.

На фоні хвилі обшуків СБУ у монастирях та храмах УПЦ МП Зеленський також ініціював перевірку церкви на вплив з Москви. Він анонсував сприяння "духовній незалежності" українського православ'я, а через РНБО запровадив санкції проти верхівки УПЦ МП.

Повномасштабна війна радикально змінила погляди президента, адже ще в 2019 році він не надто цікавився релігійною темою. Частина близьких членів його команди, як тодішній голова СБУ Іван Баканов та заступник голови ОП Сергій Трофімов, симпатизували УПЦ МП.

А автокефальну Православну церкву України там не під запис називали "політичним проєктом" Петра Порошенка, який сприяв її створенню напередодні виборів.

Цей чинник, як тоді визнавали експерти, вплинув і на формування профільної держслужби з етнополітики та свободи совісті.

На початку 2020 року її очолила рівновіддалена від груп впливу науковиця Олена Богдан. Вона стала компромісною фігурою і пропрацювала на посаді до 6 грудня 2022 року.

Зараз настрої на Банковій змінилися - керувати центральним органом виконавчої влади, який відповідатиме за релігію, буде Віктор Єленський, який також багато зробив для створення автокефальної Православної церкви України.

Як це почалося

Ще з жовтня Служба безпеки України почала проводити активні слідчі дії щодо структур УПЦ.

Ця церква на соборі 27 травня відмежувалася від Москви і оголосила про незалежність. Там наполягають, що їх варто називати тільки УПЦ без жодної згадки про Московський патріархат.

У церкві публічно засудили РПЦ і патріарха Кирила за сприяння війні Росії проти України.

Але багато її єпископів та священників не сприйняли цей рух від Москви. Та й експерти наполягають, що вона досі канонічно належить саме до Російської православної церкви.

Навіть колишня керівниця державної служби Олена Богдан вказувала, що канонічний зв'язок УПЦ з Московським патріархатом залишився. Тому і державні органи, і експерти продовжують використовувати назву УПЦ МП.

СБУ знаходила проросійські матеріали у єпископів, почались перші кримінальні справи. Як вказували джерела ВВС в СБУ, це була політика нового керівника Василя Малюка, який відкрито назвав УПЦ "ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури".

Під час спілкування з пресою 18 листопада Зеленський здивував церковних оглядачів, коли його запитали, як можна захистити інтереси країни від російського впливу, зокрема і через УПЦ МП.

"Ніякого тотема захисту в них немає, це точно. Ми не втручаємось. Але і захисту в них не буде, мають відповідати як будь-яка людина", - заявив президент.

Журналіст нагадав, що Православна церква України вже пів року намагалась отримати державну реєстрацію свого монастиря в лаврі і отримати частину приміщень, які не використовуються.

І тут президент розповів, що знайшов нового радника з церковних питань, з яким і буде розбиратися в церковних перипетіях.

"Нещодавно спілкувався з людиною, хотів глибше розібратись в питанні, ця людина мені сподобалась. Схоже прізвище у нього, тільки без однієї літери - Єленський. Мені сказали, що він глибоко розбирається. Мені також так здається, наскільки можу оцінити", - пояснив президент.

Він повідомив, що вже почав консультації з Єленським та анонсував план посилити профільний держорган.

"Щоб на службу ніхто не мав впливу, щоб там були справедливі і професійні люди, а головне - які розбираються", - анонсував реформу Зеленський.

І фактично - кадрові ротації теж. Вже 1 грудня Зеленський після засідання РНБО оголосив про курс на "духовну незалежність" від Москви, а 6 грудня уряд провів реорганізацію держслужби з етнополітики та свободи совісті та звільнив Олену Богдан.

Цей орган суттєво посилили - підпорядкували напряму уряду, а не мінкульту. Також службі фактично підпорядкували профільні підрозділи місцевих державних адміністрацій.

Завдяки реорганізації вдалося звільнити попередню голову, а закон про воєнний стан дозволив призначити заміну без конкурсу.

За два роки на посаді голови держслужби Богдан не раз критикували експерти за підігрування УПЦ МП, але сама Богдан ці звинувачення заперечувала.

Хто такий Єленський

Доктор філософських наук Віктор Єленський вважається одним з найвідоміших та найфаховіших українських експертів у сфері релігії.

Наукову кар'єру він почав ще при СРСР і його перші роботи частково написані з точки зору атеїстичних позицій.

Через це у приватних розмовах представники УПЦ МП компетенції Єленського оцінюють критично. Один з високопоставлених ієрархів цієї церкви у розмові з ВВС зауважив, що коли людина з таким бекграундом буде призначена куратором держави у такій чутливій сфері, як релігійна, то це виглядатиме щонайменше дивно.

Хоча експертне середовище переважно підтримало призначення Єленського.

У парламенті минулого скликання Єленський був депутатом від "Народного фронту" й там просував створення української автокефальної церкви та отримання томоса від Вселенського патріарха.

Ставлення до УПЦ МП (як він продовжує принципово називати церкву) та її незалежності від Москви у нього досить критичне.

Віктор Єленський розповів ВВС, що під час спілкування з президентом він доніс йому своє бачення на церковні питання.

"Зеленський уважно і зацікавлено слухав. Його обізнаність в темі була вищою, ніж можна було уявити", - згадував він.

Єленський каже, що всі президенти рано чи пізно виявляли цікавість до цієї теми і створення єдиної помісної церкви, яка б не залежала від Росії. І Зеленський не став винятком.

"В адміністрації Зеленського пройшли цей шлях дуже швидко", - вважає Єленський.

"У президента вже є розуміння, що томос і автокефалія Православної церкви України - це був величезний прорив. І є прагнення до врегулювання проблеми роз'єднаності православ'я в Україні", - ділиться враженнями Єленський.

Але питанням залишається, як саме долати роз'єднання.

Віктор Єленський вважає, що суспільні настрої зараз штовхають УПЦ до змін - щоб вона реально розірвала стосунки з Московським патріархатом і засудила колаборантів. І щоб її керівники "публічно відіслали Путіну усі свої нагороди, які особисто отримали".

"Вони мають розібратись, хто їхній ворог - ПЦУ, як вони наголошують, чи Росія. Це і є проблема", - ділиться своєю точкою зору Єленський. Але поки що не бачить, щоб керівництво УПЦ було до цього готовим.

Віктор Єленський впевнений, що УПЦ досі має зв'язок з РПЦ, хоча і прибрала згадки про це зі свого статуту, тому перепон на шляху до об'єднання буде багато.

"Уявіть, що Онуфрій зустрічається з Епіфанієм. І кажуть - давайте об'єднаймося і забудемо всі кривди. І от я простий парафіянин раптом дізнаюсь, що моїм єпископом буде Агафангел Одеський. Про російські зв'язки якого дуже давно відомо. І таких людей там багато", - вказує Єленський.

"В УПЦ МП велика кількість священників та мирян - дуже гарні люди, воюють на фронті і роблять гарні справи. Але є священноначалля, яке било в спину Україні з 2014 року. Отруювало свідомість вірних ідеологемами про "русский мир", - переконаний Єленський.

"Загалом люди там не хочуть усвідомлювати належність до Московського патріархату. Кажуть, що у них є наша церква, наш священник, наш очільник митрополит Онуфрій. Але насправді вони до МП належать - канонічно і духовно", - наполягає Єленський.

В УПЦ з такими оцінками не погоджуються. Раніше на закид щодо зв'язку з Москвою ВВС відповідав керівник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент.

"УПЦ сьогодні зробила все, щоб відповідати всім вимогам до незалежної помісної церкви. Ціла низка православних церков, які називають себе незалежними, не мають і частинки тих прав, які має УПЦ", - каже митрополит Климент.

Єленський також вважає проблемою, що для представників УПЦ представники Православної церкви України зараз є більшими ворогами, ніж "російські агресори".

"Навіть зараз весь пафос і дії спрямовані проти ПЦУ. Головний ворог - ПЦУ. Мирянин УПЦ умовно може причаститись із міністром оборони Росії Шойгу, але не українським воїном, який у ПЦУ", - додає Єленський.

УПЦ не визнає канонічний статус ПЦУ та забороняє сопричастя вірян у її храмах. Перехід парафій називає силовими захопленнями, а саму церкву митрополит Онуфрій називає не інакше, як "так звана "ПЦУ".

Але рішучість Зеленського, на думку Єленського, може допомогти справі діалогу і примирення.

"Це може виглядати неможливим, але діалог з православними щодо співпраці може бути - за гарної підтримки. Державу та суспільство України могла б влаштувати ситуація, щоб існували дві неворожі православні юрисдикції. Як існують ПЦУ та УГКЦ і не ворогують", - ділиться баченням Єленський.

"А якщо діалог почнеться, відновиться сопричастя, тоді наступним кроком, стратегічно, може бути питання про об'єднання. І Зеленський розуміє, що у цьому напрямку треба рухатись", - додав Єленський.

У 2018 році тільки два єпископи УПЦ погодились прийти на об'єднавчий собор і долучитись до помісної церкви. Зараз деякі співрозмовники ВВС серед єпископів в УПЦ не виключають, що діалог з ПЦУ за сприяння влади можливий.

Під час розмови Єленський критично оцінював спадок Олени Богдан. Зокрема, те, що служба, на його думку, не виконувала закон про необхідність перейменування церков, які мають свої центри в країні-агресорі. Тобто УПЦ офіційно так і не вказувала у своїй назві приналежність до РПЦ ще до зміни статуту 27 травня.

Окрім того, за його словами, роз'яснення держслужби щодо процедури зміни парафіями юрисдикції фактично блокувало перехід громад з УПЦ до ПЦУ.

Але Олена Богдан усі звинувачення заперечувала та вказувала, що її служба послідовно виконувала норми закону.

УПЦ і ПЦУ

УПЦ - перша за кількістю храмів православна церква в Україні з мільйонами парафіян та близько десяти тисяч культових споруд.

Автокефальна Православна церква України має понад 7 тисяч храмів. Проте опитування показують, що більшість православних українців асоціюють себе саме з ПЦУ, а не УПЦ.

Згідно з опитуванням КМІС влітку 2022 року, 54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної церкви України. 4% ідентифікують себе з УПЦ Московського патріархату. Ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації.

Атеїстами себе називають 10%, а греко-католиками - 8%.