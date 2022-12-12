Законопроєкт про медіа потрібно зняти з розгляду ВР, оскільки він обмежує свободу слова та не відповідає вимогам ЄС, - НАУМ

Законопроєкт "Про медіа" який не відповідає вимогам Європейської комісії і Ради Європи, обмежує свободу слова в країні, потрібно зняти з розгляду Верховної Ради України.

Про це у Facebook повідомила Голова правління Національної асоціації українських медіа, медіаюристка Тетяна Котюжинська, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що Єврокомісія за підсумками вивчення законопроєкту надала критичний висновок щодо невідповідності: 1)термінології законопроекту Директиві ЄС, що "становитиме проблеми" при приєднанні України до ЄС, 2)Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення критеріям незалежності і професійності, 3)співрегулювання вимогам ЄС.

"Свої зауваження направила і Рада Європи, особливо "лібералізувати регулювання онлайн-медіа та друкованої преси, а також надати додаткові гарантії від можливих зловживань при застосуванні санкцій (таких, зокрема, як блокування онлайн-медіа)", а також виконати зобов'язання узяті Україною на себе перед Радою Європи щодо перетворення державних ЗМІ у суспільні або приватні", - пояснила Котюжинська.

"Натомість законопроект закріплює найгенебнішу практику керування медіа державними органами, пряме втручання держави у їх редакційну політику та призначення редакторів, впроваджує корупційні схеми у роботу державних медіа. Не враховано висновок Єврокомісії щодо надання права вирішального голосу органам співрегулювання медіа. Законопроект про медіа не передбачає переобрання Нацради, члени якої були обрані без прозорого конкурсу і не мають довіри медіаспільноти.

Через намагання нав'язати свою точку зору, авторами законопроєкту, підготовленого ще у 2019 році, було проігноровано звернення медіа-профспілки, журналістської і медійної організацій та журналістів провідних сайтів і блогерів, які мають підтримку мільйонів громадян, місцевих друкованих видань та загальноукраїнських телекомпаній", - наголосила вона.

За словами Котюжинської, Єврокомісія і Європарламент ставили вимогу перед Україною позбавитися впливу на медіа олігархічних груп, натомість цей вплив тільки посилено. Також вона назвала маніпуляціями останні заяви авторів про необхідність зміни застарілого законодавства.

"Законопроект змінює принципи Кодексу адміністративного судочинства: наразі держава є відповідачем, який доводить правомірність своїх дій, проект передбачає, що у випадку медіа, саме на них покладається обов'язок доводити свою невинуватість перед Нацрадою. Законопроект запроваджує блокування онлайн-медіа без рішення суду за надшвидкою процедурою. Нас, як і Єврокомісію і Раду Європи, непокоїть можливість проведення суду за два дні за зверненням Нацради і необмежене очікування справедливого суду за зверненням медіа і журналіста.

Законопроект 2693-д не наближає, а віддаляє Україну від членства в Європейському Союзі, оскільки він суперечить головним принципам Медіа Фрідом Акту, який оголошено Європарламентом для посилення журналістських прав та редакційної незалежності. Європа вже має у своєму складі "поганого хлопця", де збільшується державний вплив на медіа. Україні погана історія не личить", - додала Голова правління Національної асоціації українських медіа.

Також Котюжинська зазначила, що законопроєкт про медіа "готувався без журналістів, не враховує думку журналістів, направлений проти журналістів". А текст законопроєкту, який вноситься в зал для голосування, журналістські і медійні організації не бачили і не обговорювали.

Національна асоціація українських медіа закликає нардепів не ухвалювати законопроєкт 2693-д, виконати всі рекомендації Європейської комісії і Ради Європи, повністю врахувавши Медіа Фрідом Акт.