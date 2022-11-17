«Зимовий бій сприятливий для українців». Якою буде війна після «Рамштайну-7»

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Можливості для компромісів з Путіним втратили актуальність і перейшли у розряд фантастичних.

Сьоме засідання Контактної групи з оборони України, або коротше "Рамштайн-7", проходило 16 листопада в режимі онлайн. У ньому взяли участь представники майже 50 країн. Підсумкова прес-конференція відбулася у Пентагоні, коли у Києві було вже за північ. Якщо резюмувати в одному реченні все, що розповіли міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії Марк Міллі, то ніякої "зимової заморозки" війни не буде. Коаліція "Рамштайн" має намір допомогти нашим військам здобувати нові перемоги над російськими загарбниками навіть під час зими.

Крим не стане розмінною монетою

"Рамштайн-7" відбувся наступного дня після того, як Росія піддала Україну ракетному обстрілу, наймасштабнішому за весь час війни. Усі розуміють, що таким чином Путін висловив своє ставлення до тих пропозицій про компроміси, які могли йому надходити від західних країн. Про те, що такі пропозиції були, свідчать публікації в американських та європейських медіа, де розповідалося, що після деокупації Херсона можна розпочинати переговори, а можливою поступкою Путіну називався Крим.

Та й той самий генерал Міллі минулого тижня зробив заяви, що викликали чималий скандал. "Коли є можливість вести переговори та досягти миру, скористайтеся нею, ловіть момент", - порадив він українцям, виступаючи 9 листопада в Економічному клубі Нью-Йорка. 10 листопада в інтерв'ю телеканалу CNBC він підтвердив: "Ми вважаємо, що тут є деякі можливості для деяких дипломатичних рішень".

Але тепер ці можливості втратили актуальність і перейшли до розряду фантастичних. "Президент США дав нам дуже, дуже ясне уявлення: Україна має вирішувати, як і коли і чи вести переговори з росіянами, і ми продовжимо підтримувати їх стільки, скільки потрібно. США продовжуватимуть підтримувати Україну найкращим озброєнням, щоб дати їм сильні позиції проти росіян, і це також вірно для всіх інших країн, які були присутні на сьогоднішній зустрічі", - заявив генерал Міллі за підсумками "Рамштайну-7".

Міністр Остін, відповідаючи на запитання про Крим, підкреслив: "Ми не будемо наказувати українцям, що вони можуть і чого не можуть робити. Наша мета - продовжувати надавати їм засоби для досягнення успіху в їхніх починаннях. Така моя відповідь на питання про Крим".

Зимові очікування

Звісно, всі розуміють, що швидкого завершення війни не буде. "Ймовірність української військової перемоги, яка визначається як вигнання росіян зі всієї України, включаючи Крим, ймовірність того, що це відбудеться найближчим часом, невелика з військової точки зору", - констатував генерал Міллі.

Також він поділився своїми очікуваннями на зиму: "До січня, лютого земля, ймовірно, промерзне, що може бути зручно для наступальних операцій. Так що взимку може бути багато активності".

Міністр Остін, у свою чергу, спрогнозував, що військова перевага буде на боці українців. "Зима не означає, що українці перестануть воювати, - наголосив він. - Я думаю, що зимовий бій сприятливий для українців. Ви знаєте, ми ввезли в Україну величезну кількість зимового спорядження завдяки таким країнам, як Канада та іншим, які були дуже і дуже щедрі.З іншого боку, росіяни воюють у чужій країні.Українці кинули виклик російським лініям постачання. Росіянам буде важко доставити до своїх військ те спорядження, яке їм необхідне для ефективної боротьби.І тому я думаю, що українці матимуть перевагу в цій боротьбі, як і зараз, і продовжать зберігати цю перевагу взимку".

Відповідаючи на запитання, чи зможуть росіяни встояти, Остін відповів: "Я не думаю, що українці дозволять їм протриматись. Думаю, українці продовжать на них тиснути...Українці знають, що давати їм відпочивати, переоснащуватися та переозброюватися - це помилка, і я не вірю, що вони її припустяться. І моя мета полягає в тому, щоб переконатися, що у них є засоби зробити все необхідне, щоб гарантувати, що росіяни не протримаються".

Анонси нових поставок

Головною темою попереднього "Рамштайну", 10 жовтня, стало посилення української протиповітряної та протиракетної оборони. Тоді було анонсовано, зокрема, постачання зенітних ракетних комплексів NASAMS та зенітних ракет HAWK. Ці обіцянки вже виконано, а на "Рамштайні-7" йшлося про подальше посилення нашої ППО та ПРО. Путін ракетним обстрілом України 15 листопада простимулював західні країни прискорити задоволення наших потреб. Якраз того ранку відбулося засідання ради ЄС на рівні міністрів оборони за участю міністра оборони України Олексія Резнікова. Як розповів радник Резнікова Олексій Копитько, на засіданні наш міністр акцентував на проблемі ППО/ПРО у контексті гуманітарної кризи, яку намагаються викликати росіяни. Одразу після закінчення зустрічі росіяни розпочали масований ракетний обстріл. Тобто міністри оборони країн ЄС отримали пряме підтвердження попередженням Резнікова.

А наступного дня вони взяли участь у "Рамштайні-7". І загальний настрій був - посилити Україну, щоб покарати Росію. "Мене вразило, як багато міністрів оборони говорили: "Ми робитимемо це стільки, скільки потрібно". І тому я продовжую бачити єдність, я продовжую бачити рішучість, і це дуже, дуже обнадіює", - заявив за підсумками наради глава Пентагону.

Зрозуміло, що на прес-конференції було озвучено лише деякі домовленості. "Я хотів би подякувати Швеції за те, що сьогодні вона виступила з солідним пакетом допомоги Україні в розмірі $287 млн. Цей пакет включає ключові можливості, у тому числі систему ППО, яка зміцнить здатність України захищатися від безжальних атак Росії, що продовжуються. І Іспанія пообіцяла надіслати ще дві пускові установки і ракети HAWK. Канада з останнім траншем допомоги в розмірі $500 млн залишається одним з провідних донорів зимового спорядження, а Польща виділила додаткові артилерійські та танкові боєприпаси, а також засоби ППО малої дальності", - розповів міністр Остін.

І ще раз наголосимо на політичному результаті. Тема компромісів з Путіним - це вже перегорнута сторінка. Торги закінчилися, не розпочавшись.