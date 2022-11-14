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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Термін реалізації спільного з США та іншими країнами пілотного проекта з впровадження ММР в Україні складатиме 2-3 роки – глава Міненерго
13:01 14.11.2022 |
Пілотний проект із запровадження в Україні малих модульних реакторів (ММР), який започатковується у партнерстві з США, Японією та Республікою Корея, може бути реалізований орієнтовно за 2-3 роки, передає Енергореформа.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Проєкт має оцінити і продемонструвати технічну здатність, економічну конкурентоспроможність, а також можливість вироблення та використання в промислових масштабах водню і аміаку з використанням малих модульних реакторів для отримання чистої безвуглецевої енергії", - написав він у своєму Facebook 14 листопада.
Він додав, що для цього планується створення пілотної установки і проведення відповідного техніко-економічного аналізу її роботи.
За його словами, напрацювання міжнародного державно-приватного консорціуму в тому числі будуть використані для розбудови після перемоги України її нової енергетичної системи і прискорять її "зелений перехід".
Галущенко уточнив, що перелік учасників включатиме як провідні компанїї атомної галузі, так і науково-дослідні установи.
Зокрема, з боку США участь братиме NuScale, FuelCell Energy, Clark Seed, Argone National Laboratory, а з боку України - НАЕК "Енергоатом" і Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки. Крім того, участь візьмуть Doosan Enerbility, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T, Starfire Energy.
"Дякую спеціальному уповноваженому Президента США з питань клімату John Kerry за проанонсований на СОР27 спеціальний проєкт, де Україна в партнерстві з США, а також Японією та Республікою Корея, візьме участь у державно-приватному консорціумі з науково-практичних розробок для малих модульних реакторів", - зазначив міністр.
Він підкреслив, що проект це стане продовженням партнерства України з США в сфері технологій ММР і підтверджує здатність України посісти гідне місце серед інноваційних лідерів в галузі чистої безвуглецевої енергетики світу.
"Навіть під час війни ми не зупиняємось у моделюванні нового енергетичного майбутнього України. Безвуглецева енергетика - один з головних фокусів світу у технологічному розвитку. Звісно, Україна, з нашим досвідом і потенціалом в атомній енергетиці, також буде брати активну участь у реалізації світового порядку денного", - запевнив глава Міненерго.
Як повідомляа Енергореформа з посиланням на Державний департамент США, спеціальний уповноважений президента США з клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко на СОР27 оголосили про старт пілотного проекту впровадження в Україні малих модульних реакторів (ММР).
"Проект має на меті продемонструвати інноваційне лідерство України у сфері чистої енергії завдяки використанню передових технологій", - йдеться у повідомленні.
Згідно з ним, проект "Чисте паливо в Україні з малими модульними реакторами" орієнтований на виробництво в Україні чистого водню та аміаку за допомогою саме ММР та передових технологій електролізу.
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