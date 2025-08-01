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Більшість iPhone для США тепер виготовляють в Індії
15:51 01.08.2025 |
Apple значно змінила виробничу стратегію, і тепер більшість iPhone, які продаються у США, збирають не в Китаї, а в Індії. Такий крок допомагає компанії уникати мит на китайські товари, що імпортуються до Сполучених Штатів.
Індія вже стала другим за масштабом виробничим центром Apple. На сьогодні вона забезпечує понад 20% світового виробництва iPhone і випередила Китай за обсягами постачання пристроїв на американський ринок. Apple планує досягти 50% виробництва iPhone саме в Індії протягом найближчих кількох років.
Основна мотивація компанії - зменшити залежність від китайського виробництва. Втім, тепер ця зміна дає ще й суттєву вигоду через торгові обмеження, накладені на китайські товари.
Проте є два виклики, які можуть обмежити ефективність такого переходу. По-перше, під час запуску нової лінійки iPhone, наприклад iPhone 17, різке зростання попиту навряд чи вдасться повністю покрити шляхом виробництва в Індії. По-друге, звільнення смартфонів від імпортних тарифів може бути тимчасовим. Адміністрація Дональда Трампа вже ввела 25% мито на товари з Індії, а винятки для смартфонів можуть бути скасовані в майбутньому.
Зараз Apple бере на себе витрати, пов'язані з тарифами, щоб зберегти конкурентні ціни, але у довгостроковій перспективі це може призвести до подорожчання продукції на американському ринку.
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